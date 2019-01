Już wkrótce wyjątkowe sportowe święto

W pierwszych dniach maja rozpocznie się wyczekiwany przez wielu II Ogólnopolski Turniej Piłkarski dla dzieci z małych miejscowości i wsi PROCAM CUP 2018. Organizatorem sportowych zmagań jest, tak jak w ubiegłym roku, firma PROCAM Polska we współpracy z BASF Polska. Patronat nad obecną edycją objął Polski Związek Piłki Nożnej.

„Dodajemy dzieciom skrzydeł w dążeniu do realizacji swoich pasji” – mówią organizatorzy turnieju PROCAM CUP 2018. Pasje są istotnym elementem życia każdego z nas. Natomiast

to jak szybko i sprawnie będzie się rozwijało dziecko w zakresie własnych zainteresowań jest uwarunkowane jego naturalnymi zdolnościami. Organizatorzy dążą by te zainteresowania i pasje poznawać i wspierać możliwie jak najwcześniej, bo nic nie jest tak ważne jak wyzwalanie dziecięcej radości.

Rozgrywki w poprzednim roku cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, nie tylko ze względu na świetną atmosferę i niezwykle interesujące mecze w trakcie turnieju, ale także ze względu na wysoką nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca. Było o co walczyć, bowiem najlepszy zespół turnieju PROCAM CUP 2017 zaproszony został na mecz z udziałem piłkarskiej Reprezentacji Polski. W tym roku organizatorzy znowu nie zawiedli i dla zwycięskiej drużyny zapewniają voucher wstępu na mecz Reprezentacji Polski.

W ramach PROCAM CUP 2018 rozegranych zostanie sześć turniejów eliminacyjnych

z udziałem sześciu zespołów. Zwycięzcy sześciu turniejów regionalnych awansują̨ do finału głównego, który odbędzie się stadionie głównym we Wronkach. Warto dodać, że każda z drużyn wyposażona zostanie w sprzęt sportowy ufundowany przez organizatorów, jak również wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają nagrody za udział w rywalizacji.

W skład każdego zespołu wejdą chłopcy rocznika 2007 i młodsi lub dziewczęta rocznik 2006

i młodsze, w wieku 10 – 11 lat. Każdy zespół ma liczyć maksymalnie 15 zawodników

oraz 3 opiekunów. Mogą̨ występować́ zespoły mieszane. Swoje drużyny zgłaszały szkoły podstawowe i kluby sportowe z małych miejscowości, warunkiem jednak jest, by nie były to profesjonalne drużyny piłkarskie.

Głównym celem PROCAM CUP jest wytwarzanie emocji, czyli zorganizowanie wyjątkowego święta dla dzieci. Podczas rozgrywek nie mają mieć największego znaczenia wyniki, ale dobra zabawa. Uśmiechy zawodników, gwar rozmów, poklepywanie się po plecach, doping kibiców, szczere gratulacje, uściski rodziny – to tworzy wyjątkową atmosferę sportowych zmagań podczas turniejów. I na to właśnie liczą w tym roku organizatorzy turnieju.

Turnieje regionalne odbędą się: w Zwierzyńcu – 8 maja, Świdwinie – 11 maja, Kluczborku – 15 maja, Starych Oborzyskach – 22 maja, Subkowach – 24 maja, Dobrym Mieście – 30 maja, we Wronkach (Wielki Finał) – 10 czerwca.