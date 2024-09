Już wkrótce sztuczna inteligencja będzie sterowała ciągnikami New Holland

Autonomia maszyn rolniczych jest przyszłością – twierdzi New Holland i ogłasza prace nad sterowaniem maszyn za pomocą sztucznej inteligencji.

New Holland ogłosił właśnie szeroko zakrojoną współpracę z izraelsko-amerykańską firmą Bluewhite. Jest ona ekspertem w zakresie wdrażania rolnictwa autonomicznego, które oparte jest na sztucznej inteligencji.

Firma Bluewhite ma swoją siedzibę we Fresno w Kalifornii i już kilka lat temu zasłynęła z wyposażenia maszyn w technologię autonomicznego sterowania. Co ważne, rozwiązania te są dostępne przez łatwą w obsłudze platformę. Pozwala to na kompleksową obsługę floty maszyn i wspieranie rolników w każdym momencie. Sztandarowe rozwiązanie Bluewhite Pathfinder bez względu na warunki radzi sobie z każdym ciągnikiem, narzędziem i uprawą.

Partnerstwo New Holland z Bluewhite jest szeroko zakrojonym przedsięwzięciem obu firm, dzięki któremu rozwój autonomicznych i sterowanych sztuczną inteligencją ciągników koncernu CNH jest najbliższą przyszłością.

Kalifornijscy inżynierowie i programiści z Bluewhite będą odpowiadali za produkcję, integrację oraz dystrybucję rozwiązań technicznych i pakietu technologii w specjalistycznych ciągnikach marki New Holland. To właśnie w maszynach przeznaczonych do sadów czy winnic Bluewhite jest liderem rozwiązań zastosowania sztucznej inteligencji w sterowaniu ciągnikami.

Partnerstwo New Holland z Bluewhite to kolejny z elementów szerokiej współpracy i przejęć podjętych przez spółkę-matkę CNH w ostatnich latach. Mowa tu o firmach Raven, Augmenta i Hemisphere. Taka strategia rozwoju ma na celu wzmocnienie oferty autonomicznych rozwiązań dostępnych w grupie CNH zarówno w zakresie upraw rzędowych, jak i prac polowych.

Do tej pory Bluewhite współpracowało z ponad dwudziestoma producentami, umożliwiając im autonomiczną uprawę różnorodnych upraw z wykorzystaniem różnych modeli ciągników na łącznym obszarze obejmującym około 60 700 hektarów.

Szczegółowe badania i analizy pracy autonomicznych ciągników sterowanych za pomocą sztucznej inteligencji jasno wykazały, że w przypadku zastosowania technologii Bluewhite koszty operacyjne pracy zmniejszają się nawet o 85%. Gra jest warta przysłowiowej świeczki.

Niewątpliwie New Holland widzi przyszłość rolnictwa w szerokiej autonomii maszyn rolniczych sterowanej przez SI i zapewne już niedługo zobaczymy takie ciągniki także u nas.