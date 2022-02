Już w tym roku dotacje na tworzenie zadrzewień śródpolnych

Rolnicy od 1 czerwca do 31 lipca br. będą mogli ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wsparcie na tworzenie zadrzewień śródpolowych w ramach PROW 2014–2020.

Jak podaje resort rolnictwa wsparcie przyznawane będzie rolnikom oraz jednostkom samorządu terytorialnego na założenie zadrzewień o powierzchni 0,1 – 05 ha i szerokości nie większej niż 20 m. Zadrzewienia takie możliwe będą do wprowadzenia na gruntach ornych. W składzie gatunkowym nasadzeń preferowane będą gatunki liściaste (co najmniej 90 proc. udziału). Pomoc na założenie zadrzewienia, w zależności od nachylenia terenu, wyniesie od 10 892 zł/ha do 13 664 zł/ha. Dodatkowo przyznawane będzie wsparcie na ochronę drzew i krzewów przed zniszczeniami od zwierzyny.

Zadrzewienia założone w ramach PROW 2014-2020 uprawnione będą do płatności bezpośrednich. Ponadto, jak zaznacza MRiRW planowane jest wprowadzenie wsparcia (w ramach ekoschematów tj. przyszłych płatności I filara WPR związanych z praktykami podejmowanymi na rzecz ochrony środowiska i klimatu) na utrzymanie tych zadrzewień.

– Dzięki wsparciu z PROW 2014-2020 nowe zadrzewienia śródpolne stanowić będą element krajobrazu istotny dla zachowania bioróżnorodności obszarów rolnych, miejsca bytowania wielu organizmów i bazę pokarmową m.in. dla ptaków i owadów zapylających, wspomagając tym samym utrzymanie równowagi ekologicznej w systemach rolniczych. Zadrzewienia będą odgrywać ważną rolę dla produkcji rolnej poprzez m.in. zwiększanie retencji krajobrazowej, poprawę jakości wód, ograniczenie skutków suszy oraz zapobieganie erozji glebowej – informuje Biuro Prasowe MRiRW.