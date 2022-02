Już pora zaopatrzyć rośliny w magnez i siarkę

Obecnie panujące warunki pogodowe, ze względu na dużą dostępność wody glebowej i wzrastające temperatury, sprzyjają pobieraniu składników pokarmowych z gleby, a co za tym idzie są korzystne do przeprowadzenia nawożenia ozimin magnezem i siarką.

Ze względu na fakt, iż w praktyce rolniczej często pomija się nawożenie magnezem i siarką w okresie jesiennym, ze względu na możliwość wymycia tych składników pokarmowych, zalecane jest ich stosowanie w okresie wczesnowiosennym, zwłaszcza że pobieranie składników pokarmowych z głębszych warstw gleby jest utrudnione ze względu na dość płytki system korzeniowy roślin. W okresie wiosennym magnez najczęściej aplikowany jest w uprawach ozimin w postaci nawozów magnezowo-siarkowych, które stanowią źródło obu składników pokarmowych.

Magnez i siarka w istotny sposób wpływają na zwiększenie efektywności wykorzystania azotu przez rośliny, warunkując między innymi wzrost plonowania roślin oraz poprawę ich parametrów jakościowych. Przy niedoborze tych składników pokarmowych i jednoczesnym wysokim nawożeniu azotowym dochodzi do pogorszenia pobierania azotu oraz ograniczenia tworzenia białek, przy jednoczesnym wzroście zawartości azotanów w roślinach uprawnych. Dodatkowo rośliny są bardziej narażone na występowanie chorób grzybowych i patogenów, dla których azotany stanowią idealne źródło pożywienia. Może to doprowadzić do szybkiego rozprzestrzeniania się na przykład mączniaka na plantacjach pszenicy ozimej.

Objawami niedoboru magnezu u zbóż są charakterystyczne przebarwienia, zwane paciorkowatością starszych liści. W uprawach pszenicy obserwuje się chlorozę, która postępuje począwszy od brzegów blaszki liściowej aż do nasady liścia. Z czasem dochodzi do pojawienia się nekrotycznych plam. Z kolei u rzepaku występująca chloroza międzyżyłkowa, objawia się intensywnie zielonymi nerwami i jasnozieloną blaszką liściową pomiędzy nimi. Przy pogłębiającym się deficycie magnezu dochodzi do żółknięcia starszych liści, na których z czasem pojawiają się rdzawoczerwone plamy.

Objawy niedoboru siarki pojawiają się na liściach młodszych i stożkach wzrostu, w przeciwieństwie do deficytu azotu i magnezu, którego objawy obserwowane są w pierwszej kolejności na liściach starszych. Wynika to z małej ruchliwości siarki w roślinie, która w przypadku jej niedoboru nie przemieszcza się z liści starszych do młodszych. Pierwszymi objawami niedoboru siarki u rzepaku ozimego jest zahamowanie wzrostu roślin. Młode liście rzepaku są małe i wąskie, a na blaszce liściowej pojawiają się mozaikowate przebarwienia. W fazie wydłużeniowej rzepaku objawem niedoboru siarki jest łyżeczkowatość najmłodszych liści. Poza tym na dolnej stronie liści mogą pojawiać się czerwono zabarwione, antocyjanowe plamy.

Prawidłowe zaopatrzenie ozimin w magnez wpływa na zwiększenie odporności roślin na niesprzyjające warunki środowiskowe, w tym między innymi na działanie niskich temperatur, co jest bardzo ważne w okresie wczesnowiosennym. Dodatkowo magnez odgrywa istotną rolę w rozwoju systemu korzeniowego, przez co zwiększa dostępność wody i jej efektywne wykorzystanie przez rośliny. Bierze również udział w gospodarce fosforowej roślin oraz wpływa na gospodarkę wodną. Magnez wykorzystywany jest do budowy licznych związków organicznych i tkanek, jak również zwiększa odporność roślin na patogeny, poprzez utrudnienie ich przenikania przez ściany komórkowe.

Z kolei siarka, poza wpływem na metabolizm azotowy, sprzyja lepszemu wykorzystaniu fosforu z nawozów mineralnych oraz korzystnie oddziałuje na optymalną zawartość potasu w roślinach. W okresie wiosennym szczególnie ważną rolą siarki jest zwiększanie odporności roślin na różnego rodzaju sytuacje stresowe.