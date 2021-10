Już niebawem VI Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie

W dniach 24-25 listopada 2021 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu organizuje „VI Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie”.

– Głównym celem, odbywającego się już po raz szósty, wydarzenia jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji o innowacyjnych rozwiązaniach w rolnictwie, a także promocja tych rozwiązań w praktyce. Forum będzie okazją do nawiązania kontaktów oraz tworzenia potencjalnych partnerstw innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich – mówi Henryk Skórnicki, dyrektor CDR Oddział w Radomiu.

Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszają przedstawicieli nauki, doradztwa rolniczego, brokerów innowacji, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, rolników, w tym przedstawicieli grup operacyjnych EIP, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W ramach Forum zaplanowano przeprowadzenie konkursu pn. „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w rolnictwie”. Celem konkursu jest promowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich oraz innowacyjnych technik i technologii, które mogą być wykorzystane w celu efektywniejszego zarządzania gospodarstwem rolnym. Konkurs jest zachętą dla producentów do wdrażania nowych rozwiązań w produkcji rolnej.

– Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie projektów / produktów / rozwiązań do ww. konkursu. Prosimy o przesłanie zgłoszeń konkursowych na załączonym formularzu zgłoszeniowym wraz z przygotowaną prezentacją MS PowerPoint (do 5 slajdów) / filmem / posterem dotyczącym zgłoszonego projektu. Zgłoszenia projektów należy przesłać do dnia 12 listopada 2021 r. – dodaje dyrektor Skórnicki.