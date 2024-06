Już jutro startuje Kubota Demo Tour 2024

Wielozadaniowe i niezawodne ciągnik komunalne z nowoczesnymi implementami do pracy w ogrodach i przestrzeni miejskiej, a także sprawdzone oraz najnowsze kosiarki pokaże w czasie tegorocznego Demo Tour japońska marka Kubota. Od 4 do 14 czerwca pomarańczowe maszyny pojawią się na Mazurach, Podhalu, w Beskidzie Śląskim i w Karkonoszach, by każdy mógł wypróbować je na żywo i sprawdził promocyjne programy ich finansowania.

– Kubota od lat wspiera rozwój rodzimych biznesów – zarówno tych z branży komunalnej, jak i ogrodniczej. Wsłuchujemy się w potrzeby użytkowników, świetnie rozumiemy ich wymagania oraz aktualną sytuację na stale zmieniającym się rynku. Dlatego cieszymy się, że po raz kolejny będziemy mogli spotkać się z nimi na żywo na Demo Tour 2024, żeby zaprezentować szerokie możliwości naszych ciągników i kosiarek – mówi Michał Poźniak, Dyrektor Zarządzający Kubota (Deutschland) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Kubota Demo Tour 2024 to kolejna odsłona cyklu spotkań z marką Kubota i jej maszynami. W tym roku w ramach touru pomarańczowe maszyny zawitają do czterech lokalizacji w różnych regionach w Polsce.

Pierwsze spotkanie w ramach Kubota Demo Tour 2024 odbędzie się 4 czerwca na Mazurach

w miejscowości Nowe Guty. Następnie 7 czerwca Kubota pojawi się w Dusznikach-Zdroju,

zaś 11 czerwca w Białce Tatrzańskiej na Podhalu. Ostatnie spotkanie zaplanowano na 14 czerwca w Szczyrku w Beskidzie Śląskim.

W czasie wydarzeń organizowanych przez markę Kubota oraz jej dealerów odbywać się będą pokazy maszyn i testy indywidualne pod okiem specjalistów, pojawi się też poczęstunek.

Jakie maszyny zaprezentuje Kubota?

Po pierwsze, w czasie Demo Tour 2024 warto będzie zwrócić uwagę na wydajne kosiarki Kubota FC3 i FC4. Te maszyny idealnie sprawdzają się na dużych powierzchniach. Wyposażone w zaawansowane systemy tnące, zapewniają precyzyjne i efektywne koszenie, nawet w trudnych warunkach terenowych.

Innymi kosiarkami, które pojawią się na tegorocznym tourze będą Kubota GR2120 oraz Kubota F251. To maszyny charakteryzuje się doskonałą zwrotnością i wydajnością, co czyni je idealnym wyborem do pielęgnacji terenów zielonych. Kubota Z2-481 także będzie obecna. To zmodernizowana kosiarka o zerowym promieniu skrętu, idealna do precyzyjnego koszenia wokół przeszkód i na małych powierzchniach.

Wśród mini ciągników zaprezentowany zostanie Kubota B2-261 HC z ładowaczem. Ten wielozadaniowy ciągnik dzięki kompaktowym rozmiarom i dużej mocy jest idealny do różnorodnych prac komunalnych. Ponadto na Demo Tour 2024 będzie można zobaczyć i przetestować ciągniki Kubota LX-401 HC z ładowaczem i agregatem koszącym oraz ciągniki Kubota EK1-261 oraz Kubota M4073. Ta maszyny wyposażone w najnowsze technologie Kubota, zapewniające niezrównaną wydajność i niezawodność.

To nie koniec. Wśród maszyn obecnych na tourze będzie także Kubota RTV X1110. To wszechstronny pojazd terenowy, który doskonale sprawdza się w trudnych warunkach, oferując wysoką niezawodność i komfort użytkowania. Będzie więc idealnym pomocnikiem w codziennej pracy.

Zapytaj ekspertów

Kubota Demo Tour 2024 będzie także okazją, aby bezpośrednio porozmawiać z ekspertami Kubota i zapytać o szczegóły techniczne ciągników i kosiarek, a także o specyfikę ich konserwacji oraz opieki pogwarancyjnej. To jednak nie wszystko.

– Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych odbiorców zadbaliśmy także o to, aby na Demo Tourze pojawili się także eksperci naszego partnera Santander Leasing, którzy będą mogli dopasować dla klienta najatrakcyjniejsze programy finansowania – mówi Jakub Zborowski, szef marketingu Kubota.

Promocyjne programy finansowanie KUBOTA Finance i wydłużona gwarancja

W ramach Kubota Demo Tour 2024 uczestnicy będą mogli dowiedzieć się więcej o wyjątkowych programach finansowania fabrycznego KUBOTA Finance. Będą mogli także z nich skorzystać.

– Podczas Kubota Demo Tour 2024 oferujemy wyjątkowe warunki finansowania, w tym promocyjne oprocentowanie już od 0%, oraz przedłużoną gwarancję na kosiarki serii GR, G i GZD do 5 lat. To doskonała okazja, aby zainwestować w sprzęt najwyższej jakości, który będzie niezawodnie służył przez wiele lat. Zapraszam do udziału w naszym Demo Tour i skorzystania z tych wyjątkowych ofert – zwraca uwagę Michał Poźniak.

Aktualnie Kubota oferuje aż sześć promocyjnych programów finansowania na ciągniki rolnicze, komunalne, miniciągniki i profesjonalne kosiarki. W tym także programy z oprocentowaniem 0%. Dzięki elastycznym warunkom, które obejmują różne formy pożyczek i leasingu, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, nowoczesne maszyny Kubota są na wyciągnięcie ręki.

Dodatkowo uczestnicy wydarzenia będą mogli dowiedzieć się więcej o wydłużonej gwarancji aż do pięciu lat gwarancji w ramach KUBOTA Care, która daje pewność maksymalnej wydajności i ochronę wartości maszyny przez dłuższy czas.

