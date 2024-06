Już jutro historyczny protest rolników z całej Europy w Brukseli!

Już jutro, 4 czerwca o godzinie 12:00 w Brukseli odbędzie się protest europejskich rolników. Wydarzenie rozpocznie się na Placu de ‘Atomium 1, 1020 Bruxelles, Belgia. Rolnicy z całej Europy zbiorą się, aby wyrazić swój sprzeciw wobec regulacji Nowego Zielonego Ładu oraz innych polityk, które ich zdaniem zagrażają przyszłości europejskiego rolnictwa.

Organizatorami protestu są rolnicy z Polski (Instytut Gospodarki Rolnej), Holandii (Farmers Defence Force), Niemiec (Landwirtschaft Verbindet Deutschland E.V.) Belgii (Farmers Defence Force Belgium), Włoch (Agricoltori Italiani), Hiszpanii (6f), Rumunii (Asociatia Proprietari Paltinul), Francji (Coordination Rurale).

To bardzo ważne wybory

– Już 4 czerwca, bezpośrednio przed wyborami do Europarlamentu europejscy rolnicy przypomną społeczeństwu jak ważny jest udział w tych wyborach oraz odsunięcie od władzy tych, którzy swoimi decyzjami niszczyli europejskich rolników – mówi Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej.

„Odgłosujmy ich”

– “Vote them away”, to hasło przewodnie naszego protestu. Pomysłów na ograniczanie, zakazywanie europejskiego rolnictwa nie brakuje. O rolnictwie i innych kwestiach gospodarczych decydują ludzie którzy nie wiedzą nic o naszej pracy. Tak naprawdę to wspólnie – z przyjaciółmi z Polski, Niemiec, Francji, Belgii i wielu innych – wyruszamy w długą drogę ku Europie w której będzie miejsce dla europejskich rolników – mówi Jos Ubels, wiceprezes Farmers Defence Force (Holandia).

Solidarna walka o normalność

– Od miesięcy protestujemy. Solidarnie, razem z rolnikami z innych państw. 4 czerwca spotykamy się w jednym miejscu aby pokazać że europejskie rolnictwo to silna społeczność, która współpracuje i wspólnie będzie walczyć o normalność. Wszyscy powinniśmy tam być – dodaje Damian Murawiec z Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników.

Organizatorzy podkreślają, że protest nie ma charakteru antyunijnego. Wręcz przeciwnie, wszyscy uważają, że konieczne jest wprowadzenie zmian dla lepszego, sprawiedliwego funkcjonowania struktur Wspólnoty.

źródło informacji: Instytut Gospodarki Rolnej