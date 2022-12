Już 1 grudnia blisko 22 mln. złotych trafiło na konta rolników

Ruszyły płatności końcowe z tytułu tegorocznych płatności bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW. W pierwszym dniu wypłat – 1 grudnia 2022 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom ok. 22 mln zł – blisko 13 mln zł w ramach dopłat bezpośrednich i prawie 9 mln zł z płatności obszarowych PROW.

Jak informuje ARiMR, w tegorocznej kampanii o dopłaty bezpośrednie ubiegało się 1,265 mln rolników. Pula środków na ten cel to ok. 16,96 mld zł. Od 17 października do 30 listopada br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłacała zaliczki z tytułu dopłat za 2022 rok. W tym okresie ponad 10,781 mld zł trafiło w ramach płatności bezpośrednich do nieco ponad 1,2 mln rolników, natomiast ponad 2,143 mld zł to kwota, która w postaci płatności obszarowych z PROW została przelana na konta ponad 847 tys. beneficjentów.

Agencja przypomina, że warunkiem otrzymania płatności jest aktywny numer rachunku bankowego. Ostateczny termin realizacji wypłat dopłat upływa 30 czerwca 2023 r.