Jutro start naboru na premie dla młodych rolników. Kto może aplikować, na co można przeznaczyć pieniądze?

200 tys. zł. bezzwrotnej premii może uzyskać rolnik, który rozpoczyna działalność rolniczą z programu Premia dla młodego rolnika. Nabór wniosków będzie trwał od 19 czerwca do 16 sierpnia 2024 r.

Kto może ubiegać się o premię dla młodego rolnika?

O premię dla młodego rolnika może ubiegać się osoba fizyczna, która:

w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat),

rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia działalności rolniczej,

ma numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpocznie uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy,

złoży biznesplan oraz zobowiąże się do zrealizowania go w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.

Co wyklucza z możliwość ubiegania się o premię dla młodego rolnika?

Korzystanie z premii dla młodego rolnika w poprzednich latach wyklucza uzyskanie pomocy finansowej. Pomoc przysługuje tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego i docelowego, z wyjątkiem przypadków wymiany gruntów, śmierci poprzedniego beneficjenta, rezygnacji z pomocy lub zwrotu 100% kwoty wypłaconej pomocy.

Premię mogą otrzymać rolnicy na rozpoczęcie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Dla celów tej pomocy, rozpoczęcie działalności rolniczej to:

nabycie i zarejestrowanie zwierząt gospodarskich,

• złożenie wniosku o płatności bezpośrednie,

• skorzystanie z pomocy finansowej w ramach PROW,

• prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej,

• ubezpieczenie w KRUS jako rolnik.

Jeżeli rolnik nie spełnia wskazanych wyżej warunków, powinien sprawdzić, czy może korzystać z programu Rozwój małych gospodarstw.

Premia dla młodego rolnika jest wypłacana w ratach: pierwsza rata to 140 tys., druga 60 tys. zł.

No co można przeznaczyć pomoc?

Pieniądze z premii rolnik może przeznaczyć na zakup środków trwałych: nowych maszyn i urządzeń, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, pojazdów, inwestycje budowlane związane z budynkami wykorzystywanymi do działalności rolniczej, zakup gruntów rolnych, zwierząt do posiadanego podstawowego stada, zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe).

Wniosek o premię dla młodego rolnika można składać tylko elektronicznie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub poprzez PUE ARiMR.

Wsparcie jest realizowane z budżetu PS WPR 2023-2027.