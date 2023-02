Jutro poznamy rządowy program wsparcia rolników poszkodowanych wahaniami na rynku zbóż

Dziś w Ministerstwie Aktywów Państwowych minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk zapowiedział na jutro (czwartek) konferencję prasową, na której poznamy program wsparcia rolników poszkodowanych sytuacją na rynku zbóż.

– Chciałbym podziękować ministerstwu aktywów państwowych […] za tę pracę przy konsolidacji, przy repolonizacji sektora rolno-spożywczego. Oczywiście Krajowa Grupa Spożywcza jest początkiem konsolidacji, ale już odegrała ważną rolę jeśli chodzi o rynek zbóż w czasie żniw i po żniwach. Spółka wchodząca w skład tej grupy – Elewarr właśnie była takim stabilizatorem cen na rynku zbożowym, ale też musimy pamiętać o tym, że rok 2022 i początek tego roku to jest czas, kiedy następowały gwałtowne zmiany cenowe. […] Niepewny czas wojenny powoduje bardzo duże perturbacje na rynkach zbóż, nawozów i surowców energetycznych – mówił dziś Kowalczyk.

Następnie wicepremier podkreślił rolę szybkiej reakcji państwa na tego typu sytuacje, wspominając m.in. o realizacji dopłat do nawozów. Dodał także, że to nie koniec zachwiań na rynkach.

– W każdej chwili może być bardzo różnie, stąd zachwiania na rynkach choćby zbóż. […] Nawozy tanieją, ale to wcale nie oznacza, że ta cena jest stabilna i stąd bardzo istotne jest, aby spółki skarbu państwa o których wspominał pan premier Sasin były takim stabilizatorem cen, były oparciem dla rolników którzy produkują, którzy chcą mieć stabilny zbyt. Oczywiście są wymagane jeszcze interwencje dotyczące różnego typu; to między innymi rynek zbóż i tutaj na jutro już zapraszam na konferencję prasową dotyczącą przedstawienia naszego programu ochrony rolników jeśli chodzi o rynek zbóż. To będzie też myślę istotny udział w stabilizacji cen stabilizacji dochodów – mówił minister Kowalczyk.