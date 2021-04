Jurgiel: Nie możemy doprowadzić do spadku bioróżnorodności

Według Krzysztofa Jurgiela, byłego ministra rolnictwa, a obecnie posła do Parlamentu Europejskiego konieczne jest w najbliższych latach w naszym kraju wsparcie technologii zmniejszających emisję gazów cieplarnianych i eutrofizacji wód przy produkcji zwierzęcej i roślinnej.

– Intensywna produkcja rolna, zwłaszcza hodowla zwierząt przyczynia się do powstawania dużych ilości gazów cieplarnianych (metan, dwutlenek węgla), które niekorzystnie wpływają na klimat. Produkcja mięsa i mleka wymaga dużych areałów przeznaczonych pod produkcję pasz dla zwierząt. Prowadzi to do zmniejszenia ilości naturalnych ekosystemów i do spadku bioróżnorodności – uzasadnia Krzysztof Jurgiel.

Zdaniem naszego eurodeputowanego, intensywna produkcja roślina i zwierzęca przyczyniają się do powstania dużych ilości odpadów (nawozy mineralne, środki ochrony roślin, nawozy organiczne), które niewłaściwie wykorzystane rolniczo lub niepoddane procesom utylizacji przyczyniają się do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych i do eutrofizacji wód.