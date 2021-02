Jurgiel: dochodzenie w sprawie rosnącego importu produktów mlecznych na Ukrainę to protekcjonizm

Współpraca z Ukrainą jest korzystna dla Unii Europejskiej, ale jej reguły powinny być przestrzegane przez obie strony. Układ o stowarzyszeniu, wraz z pogłębioną i kompleksową umową o wolnym handlu, jest podstawą stosunków Unii Europejskiej z Ukrainą opartych na partnerstwie politycznym i integracji gospodarczej.

Od czasu jego wejścia w życie kraj ten wdrożył wiele działań reformatorskich, przyjmując m.in. ustawy dotyczące obrotu ziemią rolną i systemu bankowego, oraz przystępując do tymczasowego arbitrażu odwoławczego.

Zdaniem Krzysztofa Jurgiela, byłego ministra rolnictwa, a obecnie posła do Parlamentu Europejskiego, proces reform na Ukrainie powinien jednak zostać pogłębiony, gdyż przez ostatnie dwa lata spadł odsetek ukończenia zadań związanych z realizacją układu o stowarzyszeniu.

Obecnie strona ukraińska w wielu przypadkach dotyczących między innymi eksportu produktów rolno-spożywczych norm obowiązujących w krajach unijnych nie przestrzega.

Dlatego jak podkreśla Jurgiel, Ukraina powinna zwiększyć wysiłki w zakresie zbliżania swoich przepisów do norm unijnych dotyczących dobrostanu zwierząt, by produkty importowane na rynek UE cechowały się równie wysoką jakością co produkty eksportowane. Niezbędne jest też jak najszybsze zajęcie się problemem różnic między obszarami wiejskimi a miejskimi w celu wspierania spójności społecznej.

– Z zaniepokojeniem przyjmuję wiadomości zgłaszane przez organizacje rolnicze z sektora mleczarskiego, które sygnalizują, iż władze ukraińskie zamierzają przeprowadzić dochodzenie w sprawie rosnącego importu produktów mlecznych na Ukrainę. Wszczęcie tego dochodzenia, które ma na celu ochronę krajowych producentów, jest przykładem protekcjonizmu strony ukraińskiej – mówi Krzysztof Jurgiel.