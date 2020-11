Jurgiel: Co dalej z żywnością podwójnej jakości?

Krzysztof Jurgiel, poseł do Parlamentu Europejskiego, wystosował 3 listopada interpelację do Komisji Europejskiej, w której pytał o dalsze jej działania w sprawie produktów podwójnej jakości.

– W czerwcu 2019 Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej opublikowało badanie porównujące jakość produktów żywnościowych w UE, które wykazało, że w przypadku aż 31% produktów dało się zaobserwować problem podwójnej jakości żywności, czyli sytuacji, gdy te same lub podobne produkty mają rożne składniki lub wartości sensoryczne w różnych państwach członkowskich – czytamy w interpelacji.

W ocenie Krzysztofa Jurgiela obowiązująca dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych nie odnosi się w sposób bezpośredni do zjawiska podwójnej jakości żywności, a wytyczne dotyczące jej stosowania stanowią wprost, iż “towary tej samej marki posiadające te same lub podobne opakowania mogą różnić się co do składu w zależności od miejsca produkcji i rynku docelowego, tzn. mogą się różnić w różnych państwach członkowskich.”

– W swojej rezolucji „Lepsze egzekwowanie i modernizacja unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów” z kwietnia 2019 r. Parlament wezwał Komisję do przeprowadzenia oceny przypadków towarów wprowadzanych na rynek jako identyczne, ale znacząco różniących się składem lub właściwościami, oraz w przypadku, gdy to stosowne, do uznania takiej praktyki za nieuczciwą – mówi Jurgiel.

Dlatego eurodeputowany pyta czy Komisja planuje dalsze zmiany w ustawodawstwie, by całkiem wyeliminować problem żywności podwójnej jakości i zagwarantować konsumentom z wschodniej części Europy tę samą jakość żywności, którą cieszą się konsumenci z Europy Zachodniej.