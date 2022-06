Joskin rozszerza ofertę maszyn w ramach programu Advantage

Wprowadzony na rynek w styczniu 2019 r. program produkcji seryjnej „Advantage” nadal się rozwija, głównie dzięki regularnemu wprowadzaniu nowych serii i modeli maszyn. Daje to wszystkim użytkownikom możliwość zakupu wysokowydajnego, doskonale wyposażonego sprzętu w cenie produktu standardowego.



Przypominamy, że dzięki programowi „Advantage” firma JOSKIN chciała udowodnić, że

można produkować wysokiej jakości, dobrze wyposażony sprzęt, tak że nie rzutuje to na jego cenę. Każda maszyna „Advantage” jest w pełni wyposażona i oferowana po niskiej cenie. Aby to osiągnąć, firma ukierunkowała się na proces produkcji seryjnej, który wcześniej nie był stosowany w branży przyczep rolniczych. Maszyny „Advantage” są montowane na specjalnych liniach produkcyjnych, gdzie wytwarza się je w identycznych seriach, co pozwala firmie uzyskać znaczne oszczędności (tańsze surowce, bardziej wydajna produkcja, zwiększona wydajność automatycznych maszyn produkcyjnych).

W ciągu trzech lat fabrykę JOSKIN opuściło ponad 4 tys. maszyn „Advantage”. Liczba ta pokazuje, że zainteresowanie użytkowników sprzętem produkowanym seryjnie jest duże i

potwierdza, że ten program ma przyszłość.

Szeroki wybór maszyn w atrakcyjnych cenach

Oferta maszyn „Advantage” powiększa się dzięki seryjnej produkcji nowych rodzajów i modeli sprzętu! Sukces programu „Advantage” sprawił, że firma stale go rozszerza, dodając nowe pozycje. Począwszy od przyczepy uniwersalnej Drakkar, po wóz asenizacyjny Volumetra, poprzez rozrzutnik obornika Tornado, wywrotkę budowlaną Trans-KTP, wywrotkę rolniczą Trans-CAP i spulchniarkę łąkową Scariflex, w sumie około dziesięciu modeli zostało

udostępnionych w wersji „Advantage” w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Najnowszymi

przykładami są przyczepy belowe Wago i rozrzutniki obornika Ferti-SPACE2.

Sto pozycji dostępnych w sieci

Kontynuując rozwój w zakresie technik cyfrowych i chcąc pozostać jak najbliżej klientów, pomimo różnych ograniczeń narzuconych w ciągu ostatnich kilku miesięcy, firma JOSKIN stworzyła stronę internetową w całości poświęconą ofercie „Advantage”. Prezentowana jest tam szeroka gama maszyn (ponad 100 pozycji), w tym większość produkcji firmy JOSKIN, a wśród nich klasyki, które rozsławiły markę: wozy asenizacyjne, aplikatory, wywrotki, rozrzutniki, przyczepy belowe itd.

Nowa strona, dostępna w dowolnym czasie i miejscu, jest dynamiczna i zapewnia szybki

dostęp do wszystkich oferowanych pojazdów i narzędzi. Aby korzystanie ze strony było jeszcze przyjemniejsze, dodano filtry umożliwiające bezpośrednie znalezienie maszyny dostosowanej do potrzeb klienta (seria, liczba osi, ładowność, szerokość robocza itp.). Znajdują się tam również kluczowe informacje, takie jak jej atuty, standardowe i specjalne wyposażenie, cena katalogowa i zdjęcia – ma to zapewnić kupującemu jak najszerszą wiedzę o produkcie i stworzyć mu jak najlepsze warunki do podjęcia decyzji. Następnie może on skontaktować się z wybranym dilerem firmy JOSKIN w celu zadania dodatkowych pytań i/lub sfinalizowania transakcji.

Źródło: Joskin