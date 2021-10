Joskin prezentuje nowe podwozie hakowe Cargo-Lift

Przewożenie kontenerów, narzędzi lub materiałów jest nieuniknionym etapem podczas wykonywania wszelkich robót i wymaga użycia odpowiedniego sprzętu. Z myślą o tym zaprojektowano podwozie hakowe do kontenerów Cargo-Lift.

Jest ono przeznaczone dla użytkowników poszukujących profesjonalnego rozwiązania w dobrej cenie umożliwiającego uzyskanie maksymalnej wydajności zarówno na drodze, jak i na polu. W tym celu konstrukcja tego pojazdu opiera się na doskonałym połączeniu solidnego haka do podnoszenia i szybkiego podwozia rolniczego. Całkowite zintegrowanie tych dwóch elementów pozwala uzyskać znacznie mniejszą wysokość załadunku niż w przypadku samochodu ciężarowego, a tym samym zapewnić większą stabilność i większą moc mniejszym kosztem.

Aby móc dostosować się do różnych potrzeb, pojazd Cargo-Lift występuje w kilku modelach. Jest on dostępny w wersji dwu- lub trzyosiowej, z siłą podnoszenia od 8 do 30 t. Dzięki temu idealnie nadaje się do kontenerów lub narzędzi o długości wnoszącej 3 – 7,45 m.

Zwarta i zoptymalizowana konstrukcja

Niezależnie od modelu sprzęt Cargo-Lift ma zwartą i solidną konstrukcję, z europejską homologacją. Jest on wyposażony w przedni wysięgnik teleskopowy (oprócz modelu 8 t, gdzie jest on przegubowy) z przykręcanym hakiem ze stali nieodkształcalnej w celu uzyskania większego kąta nachylenia, a tym samym załadunku większej liczby kontenerów o różnych długościach. Kontenery są blokowane za pomocą mocnych haków hydraulicznych działających od wewnątrz na zewnątrz.

Mając bardzo wąski stały dyszel, który zapewnia duży kąt skrętu i wyjątkową zwrotność, podwozie Cargo-Lift sprawdza się zarówno na drodze, jak i na polu. Dyszel jest wyposażony w zawieszenie oleopneumatyczne (opcja w modelach 8, 12 i 14 t), które nie tylko zapewnia dużą elastyczność, ale także umożliwia zmianę nachylenia ramy, co ma na celu zwiększenie siły podnoszenia. W tym samym celu wszystkie modele od 18 t wzwyż są standardowo wyposażone w siłownik wspomagający wywrót, który ułatwia i przyspiesza załadunek kontenerów, zapewniając maksymalną wydajność.

Podwozie Cargo-Lift jest bardzo łatwe w obsłudze, przy czym modele do 14 t są sterowane bezpośrednio z ciągnika (3 x dwukier.), a począwszy od 18 t mają pełne sterowanie elektrohydrauliczne ze sterownikiem w kabinie. Poza tym każda maszyna jest wyposażona w hydrauliczne zabezpieczenie każdego ruchu haka, aby uniknąć jakichkolwiek błędów podczas obsługi.

Narzędzie do najtrudniejszych zadań

Aby sprostać najcięższym warunkom pracy, JOSKIN oferuje modele trzyosiowe (22 t i 30 t). Są one standardowo wyposażone w hydrauliczne zawieszenie osi, dwie osie skrętne wymuszające (pierwsza i ostatnia oś) oraz pełną elektrohydrauliczną obsługę układu za pomocą systemu Load-Sensing. Model T30 wyróżnia się również wąską ramą z kołami o średnicy 600 mm, co umożliwia przestrzeganie limitu szerokości 2,55 m, który jest wymagany w niektórych dziedzinach działalności. Ma on również agregat hydrauliczny z pompą przemysłową, aby móc sprostać najtrudniejszym zadaniom.

