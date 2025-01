Wybierając do naszego gospodarstwa nowoczesną maszynę rolniczą dajemy ogromny kredyt zaufania jej producentowi. Liczymy tym samym, że maszyna ta spełni nasze oczekiwania i wykazując się trwałością i jakością. Te właśnie cechy okazują się kluczowymi w zdobywaniu zaufania klientów i dlatego właśnie Joskin jest Made in Poland, bo w naszym kraju jakość produkcji jest standardem.

Historia fabryki Joskin w Trzciance to opowieść o determinacji, wizji i międzynarodowym sukcesie. Wszystko zaczęło się w 1999 roku, kiedy belgijski gigant przemysłu rolniczego postawił pierwszy krok na polskiej ziemi, kupując 6-hektarową działkę z kompleksem budynków o powierzchni 5750 m². Początkowo zakład miał być jedynie skromną spawalnią pomocniczą, ale wizja rozwoju szybko nabrała tempa.

Joskin w Polsce. Małe początki, wielkie marzenia

Na początku Joskin Polska przejął 60 pracowników sąsiedniej firmy. Mimo początkowego zamysłu o skromnym wsparciu dla głównego zakładu w Belgii, już w latach 2002-2010 Trzcianka stała się głównym ośrodkiem inwestycyjnym grupy. Kolejne hale rosły niczym grzyby po deszczu, a w 2010 roku otwarto nowoczesną ocynkownię i halę wystawową.

Nie bez znaczenia była lokalizacja – Trzcianka, z racji swojego centralnego położenia w Europie Wschodniej, stała się strategicznym punktem, skąd produkty Joskin mogły szybko trafiać na kluczowe rozwijające się rynki. Inwestycje w polskiej fabryce były imponujące: do 2022 roku zakład powiększono do 47.200 m² powierzchni zabudowanej na 23 hektarach.

Jakość, która rodzi się w Polsce

W Trzciance powstają maszyny, które stały się symbolem niezawodności na całym świecie. Wśród nich są wywrotki skorupowe, rozrzutniki obornika, przyczepy uniwersalne Drakkar oraz platformowe przyczepy belowe i z najazdami. Zaawansowana technologia, zautomatyzowane procesy produkcji oraz zastosowanie najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych gwarantują, że maszyny produkowane w Polsce spełniają najwyższe standardy jakości. To właśnie tutaj produkowane są komponenty, które później ocynkowane w tej samej fabryce zyskują trwałość na lata.

Dzięki wprowadzeniu innowacyjnych metod produkcji – takich jak cięcie laserowe rur czy zautomatyzowane magazyny – Joskin pokazuje, że tradycyjne rolnictwo może łączyć się z nowoczesną technologią w sposób przynoszący korzyści dla rolników na całym świecie. Ta nowoczesność maszyn rodzi się właśnie w Trzciance.

Joskin Polska – Siła w trudnych czasach

Historia fabryki to także opowieść o pokonywaniu wyzwań. Kryzysy gospodarcze w latach 2008-2011 nie zatrzymały rozwoju zakładu w Trzciance. Wręcz przeciwnie – Joskin wykorzystał ten czas na poszerzanie oferty produktowej, dostosowując się do zmieniających się potrzeb rynku. Nie brakowało też decyzji o odważnym przejmowaniu nowych marek i rozszerzaniu działalności na kolejne rynki.

W ostatnich latach zakład w Trzciance stał się także miejscem kluczowych inwestycji grupy. W 2022 roku ruszyła budowa nowej hali o powierzchni 12.000 m², a rozmowy o dokupieniu kolejnych 87.000 m² są dowodem na to, że JOSKIN nie zamierza spocząć na laurach.

Joskin jest Made in Poland: Dlaczego warto o tym mówić?

Maszyny rolnicze produkowane w Trzciance to znacznie więcej niż kawałek stali – to rozwiązania, które realnie wpływają na codzienną pracę rolników. Precyzyjnie zaprojektowane, trwałe i niezawodne, są narzędziami, które pozwalają sprostać wyzwaniom współczesnego rolnictwa. Ciągłe inwestowanie w jakość i lokalną społeczność przynosi efekty. Polska fabryka stała się jednym z kluczowych filarów grupy, udowadniając, że połączenie belgijskiego doświadczenia i polskiej pracowitości daje znakomite rezultaty.

W przyszłość z rozmachem

Grupa Joskin z zakładem w Trzciance ugruntowała swoją pozycję jako lider w produkcji przyczep rolniczych, ale w planach na przyszłość jest jeszcze więcej. Kolejne inwestycje oraz ekspansja rynkowa to dowód na to, że potencjał tej fabryki nie został jeszcze w pełni wykorzystany. Z perspektywy rolnika, Trzcianka to nie tylko miejsce na mapie, ale symbol jakości, na której można polegać.

I chociaż w Soumagne, głównej siedzibie firmy Joskin, dyskusje o rozbudowie nadal się toczą, Trzcianka już dziś pokazuje światu, co oznacza prawdziwe “Made in Poland”.