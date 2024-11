John Deere’a 6M można kupić w promocji, choć czasu coraz mniej

Z okazji 25-lecia działalności na polskim rynku firma John Deere przygotowała ciekawe promocje na cieszące się w Polsce dużą popularnością ciągniki z serii 6M.

Promocje te dotyczą finansowania i komponentów rolnictwa precyzyjnego i trwają do 15 grudnia tego roku.

Odbiornik StarFire gratis

Nowe ciągniki z serii 6M objęte są finansowaniem 0% przez 6 lat. Każdy ciągnik, który zostanie zakupiony do 15 grudnia będzie miał specjalną naklejkę “25-lecie John Deere Polska”, która designem odpowiada naklejce John Deere Signature, którą to znajdziemy w ciągnikach 6R, 7R, 8R i 9R. W skład tej promocji wchodzi odbiornik StarFire 7500, przygotowanie pod prowadzenie Auto Track i kabel ethernet do podłączenia wyświetlacza.

– Chcielibyśmy zaznaczyć, że z tą promocją próg wejścia w rolnictwo precyzyjne to tylko i wyłącznie wyświetlacz z odpowiednią licencją i wtedy mamy pełny pakiet rolnictwa precyzyjnego. Po naszej stronie do 15 grudnia będzie dostarczenie z tym ciągnikiem przygotowania pod AutoTrack i dostarczenie odbiornika StarFire z kablem ethernet – wyjaśnia Szymon Kaczmarek z John Deere Polska.

Dobry moment na zakup “starej emki”

Do lutego 2025 roku nadal będą produkowane ciągniki z odchodzącej serii 6M. To, jak zaznaczają przedstawiciele firmy John Deere, również dobry moment, aby się nimi zainteresować, ponieważ będą one oferowane w atrakcyjnych cenach. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dealerów firmy John Deere.

Małe ciągniki i siewniki Monosem też w promocji

To jednak nie wszystko. Specjalną ofertą finansowania są objęte także małe ciągniki z serii 1-4. W ich przypadku przewidziano finansowanie 5 lat 0% przy wkładzie własnym na poziomie 0% oraz 3 lata 0% przy wkładzie własnym 30% netto.

Atrakcyjne finansowanie dotyczy także siewników Monosem; 4 lata 0% przy wkładzie własnym 50% netto lub 2 lata 0% z wkładem własnym 10% netto. Oferty na maszyny Monosem i ciągniki z serii 1-4 trwają do końca roku.