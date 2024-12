John Deere zamyka rok 2024 zyskiem netto w wysokości 7,1 miliarda dolarów

John Deere & Company poinformował, że kończy rok finansowy 2024 zyskiem netto wynoszącym 7,1 miliarda dolarów. W dzisiejszych czasach to dobry wynik.

Choć wynik finansowy jest nieco mniejszy niż rok temu, to mimo kryzysu i potężnego spadku sprzedaży maszyn rolniczych na świecie, John Deere ma się całkiem dobrze. Amerykański koncern podkreśla, że dalej będzie wzmacniał swoje zaangażowanie w inwestycje na rynku widząc w tym źródło do poprawy produktywności i rentowności.

Choć ogólne przychody ze sprzedaży na całym świecie w całym roku spadły o 16%, to i tak jest to jeden z najmniejszych spadków wśród producentów sprzętu rolniczego. Świadczy to o dobrym przygotowaniu amerykańskiej firmy do kryzysu i właściwą reakcję na postępujące od kilku lat spadki sprzedaży.

Komentuje to John May, prezes i dyrektor generalny Deere & Company: “Strategia, którą wcześniej wprowadziliśmy w naszych działaniach, pozwoliła nam lepiej dostosować się do znaczących wyzwań na obecnym trudnym rynku. Zgodnie ze zmianami, które wprowadzaliśmy w ostatnich latach, wprowadzone wcześniej reakcje pozwalają nam skuteczniej służyć naszym klientom i zapewniać firmie solidne wyniki finansowe”.

W przyszłości tylko najnowsze technologie mają być opłacalne, fot. Adam Ładowski

Spokojny optymizm John Deere’a na przyszłość

W opinii zarządu John Deere & Company, w następnym roku ważne jest utrzymanie inwestycji w nowoczesne rolnictwo na dotychczasowym poziomie. Tylko tak można utrzymać wiodącą przewagę technologiczną, która zapewnia i ma w przyszłości zapewnić wysoki poziom sprzedaży maszyn i urządzeń dla rolnictwa.

“Pomimo utrzymujących się trudnych wyzwań stojących przed rynkiem maszyn rolniczych, pozostajemy wierni naszemu zaangażowaniu w dokonywanie znaczących inwestycji i wzmacnianie relacji z klientami. Mamy zespół 75 000 pracowników, którzy każdego dnia z zaangażowaniem pracują, aby osiągnąć jeden cel: oferować produkty i rozwiązania poprawiające efektywność klientów i obniżające ich koszty operacyjne. Aby to osiągnąć, oferujemy im niezbędne narzędzia, dzięki którym będą mogli osiągać postępy w poszukiwaniu sukcesu i stawiać czoła wyzwaniom w ramach ciągłej ewolucji ” – mówi John May, prezes i dyrektor generalny Deere & Company.