John Deere z kolejną nagrodą za innowacje. Tym razem za wykorzystanie robotyki w opryskach

John Deere zdobył CES® 2022 Innovation Awards Best of Innovation w kategoriach „Robotics” i „Vehicle Intelligence & Transportation”. John Deere po raz trzeci otrzymał nagrodę od stowarzyszenia Consumer Technology Association (CTA). Stowarzyszenie nagradza wyróżniający się design i inżynierię produktów technologii użytkowej. Stowarzyszenie ogłosiło wynik przed rozpoczęciem CES 2022, najbardziej wpływowego wydarzenia świata technologii, które odbędzie się w dniach 5-8 stycznia w Las Vegas w Nevadzie, a także online.

John Deere został wyróżniony nagrodą Innovation Award w dwóch kategoriach za technologię See & Spray. See & Spray to zaawansowane technologicznie rozwiązanie robotyki branży rolniczej. Wpływa na rozpoznawanie obrazów przez maszynę rolniczą i uczenie się wykrywania różnicy pomiędzy roślinami a chwastami, a także na precyzyjną aplikację środków chwastobójczych. Technologia zarządzania rozpoznawaniem roślin gwarantuje zysk rolnikowi oraz środowisku naturalnemu.

– Możliwości technologiczne w rolnictwie inspirują nas do rozwijania nowatorskich smart-urządzeń, systemów i rozwiązań. Pozwolą zająć się każdą rośliną z osobna. Jednocześnie możemy wspierać naszych klientów – mówił Jahmy Hindman, Chief Technology Officer w John Deere

– John Deere stoi na czele innowacji. Dzięki technologii takiej jak See & Spray pomagamy naszym klientom w maksymalizacji zrównoważonego rozwoju. Wspieramy rentowność, produktywność i widoczności, aby mogli skupić się na wytworzeniu pożywienia dla wciąż rosnącej, globalnej ludzkiej populacji – stwierdził.

See & Spray wykorzystuje uczenie maszynowe (deep learning), kamery i robotykę, aby odróżnić rośliny od chwastów. Przyszłość tej technologii to klucz do indywidualnego traktowania każdej rośliny i zapewniania jej dokładnie tego, czego w danym momencie potrzebuje. To sprawia, że wykorzystanie środków ochrony roślin jest bardziej wydajne, pozwala też chronić ziemię i rośliny i otrzymywać zdrowsze uprawy.

Kategoria Robotics dotyczy maszyn programowalnych lub o innej formie inteligencji, zdolnych do wykonywania konkretnych zadań lub odtwarzania ludzkiego ruchu i sposobu interakcji.

Z kolei kategoria Vehicle Intelligence & Transportation wyróżnia produkty motoryzacyjne i transportowe. Wyróżnia również usługi, które integrują technologię prowadzenia maszyn. Produkty są oceniane przez kapitułę konkursu, w skład której wchodzą projektanci, inżynierowie i przedstawiciele mediów zajmujących się technologią. Produkty są oceniane za inżynierię, funkcjonalność, estetykę i design, a także za to, co czyni je unikatowymi i innowacyjnymi. Produkty z najwyższą punktacją otrzymują tytuł „Best of Innovation”.

Nagrody CES Innovation Awards są wręczane na podstawie oceny materiałów opisowych dostarczonych sędziom jury. CTA nie weryfikowało trafności któregokolwiek zgłoszenia. CTA nie weryfikowało założeń dotyczących produktów i nie testowało maszyn, którym została wręczona nagroda.

