John Deere z dwoma srebrnymi medalami na SIMA 2019

John Deere został nagrodzony dwoma srebrnymi medalami na targach SIMA 2019, które odbędą się w Paryżu w dniach 24-28 lutego 2019 roku.



Zdalna diagnostyka

Machine Dashboard (Pulpit Zarządzania Maszyną) to najnowsze zdalne narzędzie diagnostyczne opracowane przez John Deere. To narzędzie jest częścią inicjatywy Connected Support (Połączone Wsparcie ) firmy John Deere, zaprojektowanej w celu umożliwienia aktywnego podejścia do usług dealerskich i możliwości zapewnienia łączności maszynowej i zaawansowanej analizy danych. Narzędzie pozwala zredukować czas ewentualnej diagnostyki i minimalizuje przestoje w pracy, czego efektem są: wyższy poziom dostępności maszyny, lepsze osiągi maszyny i niższe koszty eksploatacji.

Nowa usługa daje możliwość zdalnego monitorowania maszyny i wysłania powiadomienia za pośrednictwem systemu telematycznego JDLink do dealerów John Deere. Na podstawie zgody klienta dane telematyczne maszyny JDLink są automatycznie analizowane dzięki opatentowanemu algorytmowi. Wyniki są przedstawiane dealerowi John Deere w czasie rzeczywistym. Umożliwia to łatwą i szybką identyfikację maszyny wymagającej natychmiastowej obsługi serwisowej, aby zminimalizować ryzyko niespodziewanego przestoju maszyny.

Co więcej, Machine Dashboard w pełni integruje i wykorzystuje możliwości narzędzia Expert Alerts (Alarm Eksperta). Dzięki temu narzędziu dealer jest informowany o potencjalnym ryzyku zużycia elementów maszyny, z jasnymi instrukcjami, jak rozwiązać rozpoznane problemy. To z kolei klientom i dealerom pozwoli obniżyć koszty usług i poprawić wydajność operacyjną, a tym samym wykonać pracę na czas przy mniejszej liczbie przerw w pracy.

Narzędzia John Deere Connected Support (Połączone Wsparcie), w tym Alarm Eksperta i pulpit nawigacyjny maszyny, są fabrycznie instalowane w nowych maszynach samobieżnych John Deere i mogą być oferowane przez dealerów w najnowszych modelach, w tym ciągnikach serii od 6M do 9R, opryskiwaczach samojezdnych, kombajnach i sieczkarniach.

Prawie 100 europejskich dealerów John Deere dostarcza usługi w oparciu o Connected Support (Połączone Wsparcie). Te innowacyjne nowe narzędzia serwisowe będą dostępne we wszystkich krajach UE-28, a także w większości krajów WNP.

Monitorowanie bilansu azotowego

Dzięki narzędziu „Live Nbalance”, marki Airbus i John Deere są w stanie zaoferować po raz pierwszy monitorowanie na żywo bilansu azotowego w glebie. Ten unikalny projekt opiera się na połączeniu obrazów satelitarnych i danych z maszyn, które stale obserwują pobieranie azotu przez rośliny uprawne w każdej części pola. Z kolei w sezonie wegetacyjnym usługa umożliwia rolnikowi podejmowanie bardziej świadomych decyzji w sprawie dozowania nawozów.

Rolnicy obecnie nie są w stanie uzyskać dokładnych, specyficznych informacji na temat zużytego azotu na swoich polach w każdym miejscu w trakcie sezonu. Muszą podejmować decyzje dotyczące zarządzania dozowaniem nawozami w oparciu o własne doświadczenia i dokumentowane bilanse. Ponadto nie mają oni możliwości dokładnego sprawdzenia skuteczności zastosowania konkretnego nawozu. Dlatego John Deere i Airbus połączyły siły, wykorzystały swoje technologie łącząc zalety zarówno maszyn, jak i wykorzystania obrazów satelitarnych.

System umożliwia rolnikom także dostęp do informacji o zawartości azotu na początku sezonu wegetacyjnego na polu. Zawartość azotu i NH4-N w nawozach organicznych można dokładnie zmierzyć za pomocą systemu John Deere do analizy składu obornika przy użyciu HarvestLab 3000 na wozie asenizacyjnym. Live NBalance uwzględnia również całkowite zaopatrzenie w azot organiczny i mineralny w miarę upływu czasu, wykorzystując dostępne dane.

Podczas sezonu wegetacyjnego, bardzo dokładne obrazy satelitarne obserwują rozwój upraw i dostarczają informacje o całkowitym poborze azotu w danych okresach. Wykorzystanie rozwiązania pozwala także zidentyfikować wskaźniki wchłaniania i opóźnienia wzrostu roślin, dzięki czemu rolnik jest w stanie dostosować ilość stosowanego nawozu w terenie oraz sprawnie ocenić skuteczność aplikacji.

Podczas żniw czujnik HarvestLab 3000 mierzy zawartość azotu w plonie, a suma azotu zastosowanego i usuniętego jest podsumowana jako gotowa do użytku. Dzięki temu rolnicy otrzymują bardziej wiarygodne informacje zwrotne na temat wydajności swoich zastosowanych nawozów. Mogą również odtworzyć bilans sezonu, aby przedstawić swoje codzienne operacje rolnicze wraz z ostatecznymi rezultatami i tym samym dostosować, jeśli to konieczne, długoterminową strategię.

Gromadzenie danych NBalance odbywa się w chmurze i jest łatwo dostępne dla użytkowników, przy jednoczesnym przestrzeganiu wysokich standardów ochrony prywatności danych. Interaktywny pulpit nawigacyjny zapewnia doskonały przegląd i umożliwia rolnikom dokładne wykrycie wszelkich odchyleń od norm.

Pierwsza wersja Live NBalance, która wkrótce zostanie udostępniona, jest przeznaczona do pracy w całości sezonu. Kolejny krok to możliwość monitorowania całkowitego płodozmianu, co umożliwi użytkownikom bardziej wszechstronną ocenę ogólnych wyników swojej strategii nawożenia azotem.

Źródło: John Deere