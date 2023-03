John Deere wypuścił 2-milionowy ciągnik w Mannheim. Przypomnijmy historię tej fabryki

Fabryka John Deere w Mannheim świętuje wyprodukowanie swojego 2-milionowego ciągnika. W John Deere około 3300 pracowników produkuje rocznie 40 000 ciągników, po czym maszyny eksportowane są na cały świat. Fabryka jest jednym z najważniejszych pracodawców w mieście.

Zakład John Deere w Mannheim

Mannheim to miasto wynalazców. To tutaj wynaleziono samochód, rower i ciągnik, i choć dziś nie słynie już z produkcji ani samochodów, ani rowerów, to w dzielnicy Lindenhof z taśmy nadal zjeżdżają maszyny rolnicze. Firma Heinrich Lanz, wprowadzając 102 lata temu na rynek model Bulldog, położyła podwaliny pod jedną z najlepiej prosperujących fabryk ciągników. Od 1956 roku produkowane są tam ciągniki John Deere.

Ze względu na gwałtowny wzrost produkcji fabryka jest obecnie największym zakładem produkcyjnym firmy John Deere poza Ameryką Północną. Jest to również największy taki zakład w Niemczech, ponieważ dwie trzecie wszystkich ciągników produkowanych w tym kraju jest wytwarzanych właśnie w Mannheim. Fabryka korzysta z dogodnego położenia nad Renem – dwa razy w tygodniu drogą wodną około 250 ciągników wysyłanych jest do Rotterdamu lub Antwerpii, a następnie za granicę – w tym do Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Jednak zakład jest nie tylko miejscem produkcji. To także przestrzeń rozwoju technologii wszystkich średniej wielkości ciągników firmy John Deere. Nad maszynami przyszłości pracuje ponad 250 inżynierów. Główny nacisk kładziony jest na zwiększenie wydajności, komfortu i efektywności. Przykładowo dzisiejsze kabiny oferują luksus porównywalny do tego, którym chwalą się nowoczesne samochody – kabiny posiadają m.in. automatyczną klimatyzację, AppleCar Play, wygodne fotele, sterowanie GPS. Konstruktorzy wkładają również wiele wysiłku w rozwiązania dotyczące norm emisji spalin.

Jednocześnie inżynierowie pracują nad alternatywnymi rozwiązaniami, takimi jak wykorzystanie biopaliw. Opracowywane są również napędy elektryczne, choć tylko dla mniejszych ciągników, ponieważ pojemność akumulatorów dla większych maszyn nie jest jeszcze wystarczająca. W 2026 roku zostanie zaprezentowany pierwszy w pełni autonomiczny, elektryczny ciągnik o mocy około 100 KM.

Ciągniki John Deere 6R i 6M

Dział rozwoju wytyczył nowy kierunek, montując w ciągnikach z Mannheim ramę. Solidna rama z tzw. stali mostowej (czyli stali równie wytrzymałej jak ta wykorzystywana przy budowie mostów) zapewnia ciągnikom ogromną stabilność podczas przenoszenia ciężkiego sprzętu. Dzięki temu pozostałe elementy ciągnika mogą być zbudowane z lżejszych materiałów, np. obudowy przekładni wykonane są z aluminium. Po wprowadzeniu w latach 90. ubiegłego wieku tej konstrukcji ramowej, wskaźniki produkcji nie przestawały rosnąć.

Od ponad 20 lat firma John Deere jest liderem na rynku ciągników we wszystkich największych krajach Europy Zachodniej. Obecny sukces zawdzięcza między innymi flagowej maszynie zakładu z Mannheim, czyli modelowi 6R 250. Z maksymalną mocą 300 KM jest to największy ciągnik, jaki kiedykolwiek powstał w tym mieście. Ogólnie rzecz biorąc, parametry ciągników z Mannheim mieszczą się w przedziale od 90 do 250 KM mocy znamionowej w klasie „luksusowej”.

2-milionowy ciągnik John Deere z Mannheim

To właśnie wspomniany model 6R 250 zjechał z linii z jubileuszowym numerem. W podziękowaniu dla zespołu produkcyjnego ciągnik został oklejony zdjęciami ponad 300 pracowników. Ciągnik uroczyście odsłonięto w zakładzie w Mannheim 22 marca w obecności prezesa firmy John Deere, Johna C. Maya. W kolejnych tygodniach maszyna będzie prezentowana na Forum John Deere. W dalszej perspektywie ma zająć honorowe miejsce w muzeum fabrycznym obok swojego młodszego brata, milionowego ciągnika JD 6400. Od rozpoczęcia działalności wyprodukowanie miliona ciągników John Deere zajęło firmie 70 lat. Dla porównania – drugi milion zjechał z linii na przestrzeni zaledwie lat 30.

Spojrzenie w przyszłość

Wraz z przekazaniem jubileuszowego ciągnika firma patrzy nie tylko wstecz, ale i w przyszłość. W nowe życie zakładu i w zabezpieczenie lokalizacji inwestuje się obecnie ponad 80 mln USD. Dzięki najnowocześniejszym, proekologicznym technologiom zużycie energii w nowym budynku będzie znacznie niższe, a emisje zostaną zredukowane do minimum. Uniknie się też produkowania ścieków i odpadów, a poziom hałasu zostanie zauważalnie obniżony w porównaniu do tego w poprzednich zakładach.

Zespoły odpowiedzialne za program szkoleń w zakładzie w Mannheim również mają okazję, aby spojrzeć wstecz i w przyszłość. Tego lata program obchodzi swoje 100 urodziny! W czasach niedoboru wykwalifikowanych pracowników firmie szczególnie zależy na kształceniu przyszłej kadry profesjonalistów. Obecnie program oferuje 160 młodym osobom szkolenia w kierunku następujących zawodów: technik mechatronik, technik mechatronik pojazdów samochodowych, mechanik przemysłowy, technik elektronik w zakresie inżynierii przemysłowej oraz mechanik maszyn budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem spawalnictwa.

Zakład w Mannheim jest dobrze przygotowany na nadchodzące wyzwania. 2-milionowy ciągnik i dalsze inwestycje w rozwój to ważny sygnał dla ponad 3300 pracowników i całego regionu Rhein-Neckar – firma odważnie idzie naprzód.

Historia ciągników z Mannheim

1921: Lanz wprowadza pierwszy na świecie ciągnik na ropę naftową, Bulldog HL o mocy 12 KM. Ciągnik jest napędzany poziomym silnikiem jednocylindrowym, tzw. silnikiem z głowicą żarową. Za nazwą Bulldog stoją osobliwy kształt głowicy cylindra i znajdująca się nad nią czapka ochronna. Ciągnik został zaprojektowany przez dra Fritza Hubera.

1936: Lanz sprzedaje pierwsze ekspresowe Bulldogi. Dzięki tym maszynom można zdecydowanie zaradzić problemom transportowym w rolnictwie. Bulldogi są również coraz częściej wykorzystywane do transportu drogowego.

1942: 100-tysięczny Bulldog opuszcza fabrykę w Mannheim.

1945: Na skutek bombardowania zniszczonych zostaje 90% wszystkich budynków na terenie fabryki, a ponad połowa maszyn nie nadaje się do użytku. Latem 1945 roku amerykańskie władze okupacyjne wydają jednak pozwolenie na produkcję. Wznowienie prac przebiega jednak powoli.

1953: 9 lutego z linii montażowej zjeżdża 150-tysięczny Bulldog. Z tych ciągników 30 000 trafia za granicę, a 120 000 pozostaje w kraju.

1956: W tym roku zostaje wyprodukowany 200-tysięczny Bulldog. W tym samym czasie firma John Deere przejmuje firmę Heinrich Lanz Ag wraz z jej fabrykami w Niemczech i Hiszpanii.

1960: Po prawie 40 latach kończy się produkcja modelu Lanz Bulldog z poziomym jednocylindrowym silnikiem dwusuwowym. Na rynek wchodzą dwa modele – John Deere-Lanz 300 o mocy 28 KM i John Deere-Lanz 500 o mocy 36 KM. Są one napędzane nowoczesnymi czterocylindrowymi, czterosuwowymi silnikami Diesla.

1962/63: Gama ciągników zostaje uzupełniona o trzy modele: 100, 700 i 3010.

1967: Nazwa firmy zostaje ponownie zmieniona, a na maskach ciągników widnieje teraz wyłącznie napis John Deere, bez przyrostka Lanz.

1974: Wprowadzona zostaje seria 30, obejmująca modele od 830 do 1130. John Deere jako pierwszy niemiecki producent ciągników prezentuje zintegrowaną, komfortową kabinę, w której poziom hałasu wynosi zaledwie 86 dB(A), co zostało potwierdzone w testach OECD.

1980: John Deere buduje fabrykę kabin w Bruchsal. Obecnie cały teren fabryki zajmuje 63 hektary. W 1981 roku z linii produkcyjnej schodzą pierwsze komfortowe kabiny SG2.

1986: Wprowadzona zostaje seria 50 z modelami o mocy od 38 do 114 KM.

1992: John Deere wprowadza innowacyjne ciągniki serii 6000 z ramą z tzw. stali mostowej. Początkowo produkowane są cztery 4-cylindrowe modele o mocy od 75 do 100 KM.

1993: 72 lata po wypuszczeniu pierwszego ciągnika na ropę naftową firmy Lanz z linii produkcyjnej zakładu w Mannheim zjeżdża milionowy ciągnik.

1997/98: Zakład w Mannheim wprowadza serię 6010 z amortyzowaną przednią osią i nowymi, ekonomicznymi silnikami PowerTech.

2001/2002: Na rynek zostaje wprowadzona seria 6020, która obejmuje maszyny o mocy od 80 do 160 KM.

2002: John Deere Tractors jako pierwszy producent oferuje system naprowadzania GPS o nazwie AutoTracTM. Technologia ta stanowi pierwszy krok w stronę rolnictwa precyzyjnego, czyli opartego na technologiach cyfrowych.

2004: 23 lutego z linii zjeżdża 300-tysięczny ciągnik zbudowany na ramie. W tym samym roku zostaje otwarty nowy program szkoleniowy.

2005/2006: Wprowadzona zostaje seria 6030 z modelami o mocy od 115 do 203 KM.

2011: Na targach AGRITECHNICA firma John Deere prezentuje nowe ciągniki Premium serii 6R z Mannheim. Jako pierwsze zostają wprowadzone duże modele 6170R, 6190R i 6210R. W 2021 roku pojawi się sześć kolejnych modeli 4-cylindrowych i 6-cylindrowych.

2017: Maszyny z fabryki w Mannheim za sprawą 6250R – najmocniejszego modelu – osiągają moc maksymalną 300 KM.

2023: 2-milionowy ciągnik, 6R250, zjeżdża z linii produkcyjnej.

Źródło: John Deere