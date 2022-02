John Deere wprowadza ulepszoną komunikację ciągnika z opryskiwaczem zaczepianym

Dotychczasowe połączenie w zakresie kierowania między ciągnikiem a opryskiwaczem zaczepianym John Deere oparte było o rozwiązanie mechaniczne. Połączone maszyny lokalizowały się wzajemnie dzięki specjalnemu cięgłu zamontowanemu w tyle ciągnika, a wykrywanemu przez czujnik z opryskiwacza.

Nowy system sterowania bezkontaktowego wykorzystuje czujnik położenia/kąta przednich kół ciągnika John Deere przygotowanego do funkcji AutoTrac, aby umożliwić opryskiwaczowi poruszanie się po tym samym torze co koła ciągnika. W tym przypadku, zamiast sygnału reaktywnego (wykrywanie za pomocą czujnika i cięgna z połączeniem mechanicznym), jest to system proaktywny, który proporcjonalnie steruje układem kierowania opryskiwacza. Tym samym maszynami można sterować bez żadnych mechanicznych połączeń między opryskiwaczem a ciągnikiem.

– Nowy koncept dotyczy opryskiwaczy zaczepianych serii 700 i 900. Aby móc korzystać ze sterowania bezkontaktowego, ciągniki muszą spełniać wymogi normy ISOBUS. W praktyce dla użytkowników oznacza to znacznie sprawniejsze przygotowanie do pracy i podążanie opryskiwacza dokładnie po śladach ciągnika, czyli jeszcze bardziej precyzyjną pracę – mówi Karol Zgierski, specjalista ds. produktu w John Deere Polska.

Jednocześnie jeśli klient korzysta z mieszanej floty ciągników, nadal wymagane może być połączenie mechaniczne między ciągnikiem a opryskiwaczem w celu sterowania układem kierowania opryskiwacza.