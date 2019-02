John Deere wprowadza nowości w kombajnach

Nowa generacja kombajnów W330 i W440 wyposażonych w nową kabinę, przenośnik pochyły i system rozładunku ziarna – to wybrane udogodnienia, które wprowadzi w swoich kombajnach amerykański producent John Deere.

Nowa generacja „Gen 2” kombajnów W330 oraz W440

John Deere zamierza wprowadzić w przyszłym roku nową generację kombajnów W330 oraz W440. Jakich zmian możemy się spodziewać względem poprzednich modeli? Nowy wygląd zyska wnętrze kabiny, która stanie się jeszcze bardziej komfortowa dla operatora. Natomiast za łatwą obsługę odpowiadać będzie automatyczna regulacja ACA (Active Combine Adjustment) sterowana nowym wyświetlaczem w kabinie. Klienci z kabiny będą mogli zmienić ustawienia klepiska, sit oraz wialni pod konkretną uprawę oraz otrzymają listę ustawień, które ręcznie są regulowane pod zbiór rzepaku czy pszenicy.

W modelu W330 wprowadzony zostanie nowy przenośnik pochyły, który ma zapewnić jeszcze wyższą wydajność, łatwość serwisowania oraz jeszcze lepsze kopiowanie gruntu. Zmiany doczeka się również zbiornik ziarna, który będzie wyposażony w nowy mechanizm rozładunku ziarna o 36 proc. wyższej wydajności.

Z kolei model W440 dzięki zmianom w ślimaku wyładowczym zapewni o 80 proc. szybszy wyładunek ziarna na postoju (100 l/s) oraz możliwość zbioru z zamkniętym zbiornikiem ziarna w modelu W440 GEN2.

Nowe gąsienice w kombajnach serii S i T

W kombajnach serii S i T zastosowane zostaną nowe gąsienice. Klienci będą mogli wybrać spośród 3 szerokości, a co więcej, sprzęt zostanie wyposażony w takie rozwiązania jak: technologia 5 punktów obrotu, pełne połączenie przegubowe, wzmocnienie rolki, konstrukcja pasa, profil bieżnika oraz brak konserwacji. Z poprzednich modeli pozostały rozwiązania, których charakterystyka przyczynia się do lepszej wydajności zbiorów we wszystkich warunkach i uprawach. Są wśród nich: technologia 5 punktów styku, napęd przymusowy, profil trójkątny, zawieszenie hydrauliczne, „efekty wydostania się z błota” oraz możliwość przebudowy z gąsienic na koła oraz odwrotnie.

Nowe gąsienice będą charakteryzowały się wzmocnioną konstrukcją. Odpowiada za to specjalna wytrzymała konstrukcja, wysoki profil bieżnika oraz optymalna równowaga między generacją ciepła, trakcją, komfortem jazdy a uwalnianiem błota.

Zespół żniwny 700FD

Hedery żniwne serii 700FD, to duże platformy żniwne, które nie mają tradycyjnego ślimaka, tylko taśmę podającą materiał do kombajnu. Jest to największa zmiana w zespołach żniwnych w kombajnach. Hedery 700FD będą produkowane głównie do kombajnów serii S oraz największych kombajnów serii T.

– Te hedery od 5 lat pracują na rynku amerykańskim i kanadyjskim. Dlaczego John Deere te platformy wprowadził? Ponieważ przy tradycyjnych hederach od szerokości roboczej 9m, ślimak w hederze jest tym elementem, który ogranicza możliwość podawania większej ilości masy. Prędkość podawania jest mniejsza około 30% w stosunku do prędkości, którą możemy uzyskać na hederze taśmowym, dlatego jeśli chcemy w pełni wykorzystać prędkości robocze zespołów żniwnych powyżej 9m, właśnie ta technologia taśmowa będzie dobrym rozwiązaniem. W przypadku kombajnu rotorowego możemy zwiększyć wydajność nawet o 20% – mówi Paweł Kamiński, menadżer ds. maszyn żniwnych w John Deere Polska.

Żródło: John Deere