John Deere wprowadza atrakcyjne rabaty na pakiety związane z komfortem w ciągnikach 6R, 7R i 8R

Aż do kwietnia 2025 r. w ciągnikach John Deere dostępna jest atrakcyjna oferta promująca rozwiązania związane z komfortem, gdzie można liczyć na rabaty nawet na poziomie 23 tys. zł.

Ciągniki John Deere od dziesięcioleci stanowią ważne wsparcie dla rolników realizujących rozmaite zadania w gospodarstwach o różnej charakterystyce produkcji. Maszynami, które w największym stopniu pozwalają realizować wszelakie cele, są ciągniki serii 6R.

– W nowoczesnej maszynie bieżące działania, bez względu na ich charakter, realizowane są przy wsparciu technologii. Z kolei zarządzanie nimi możliwe jest dzięki czytelnemu i sprawnie działającemu wyświetlaczowi. Wyświetlacz John Deere CommandCenter G5 ma ekran o przekątnej 10,1 cala, czyli jest większy od swojego poprzednika. Natomiast w przypadku wyświetlacza CommandCenter G5Plus przekątna ekranu wynosi aż 12,8 cala, co przekłada się na około 35% większą powierzchnię. W praktyce oznacza to po prostu więcej miejsca na informacje. Ponadto urządzenie zostało wyposażone w szybszy procesor, który skraca czas uruchamiania. Należy też podkreślić wspaniałą, wysoką rozdzielczość. Dodatkowo jest on standardowo wyposażony w AutoTrac i system sterowania sekcjami – mówi Szymon Kaczmarek, specjalista ds. produktu John Deere.

Warto zauważyć, że to nowa wersja wyświetlacza, ale w powiększonej do niemal 13 cali wersji, dostępna jest nie tylko w maszynach serii 6, ale również 7,8 i 9. Ponadto dzięki opcji 1-Click-Go możemy w terenie skonfigurować Auto Setup w czasie o połowę krótszym niż wcześniej. Otóż zadania zaplanowane w Operations Center automatycznie pojawiają się na nowym wyświetlaczu, gdy maszyna wjeżdża na pole – wystarczy jedno kliknięcie, żeby zatwierdzić szczegóły i rozpocząć pracę. Funkcja jest obsługiwana zdalnie, co sprawia, że z poziomu biura można zaplanować pracę i wysłać informacje na wyświetlacz maszyny będącej stale w ruchu. Dualny monitor z kolei sprawia, że można na przykład wyświetlać funkcje sterowania ciągnikiem na wyświetlaczu głównym, a aplikacje rolnictwa precyzyjnego na drugim monitorze.

Wydajność zaczyna się od komfortu

Komfortowe warunki w miejscu pracy to podstawa efektywności. Operator, któremu stworzymy obiektywnie lepsze warunki, z pewnością będzie pracował z większym zaangażowaniem i dbałością. Dlatego też w nowych modelach ciągników John Deere wdrożono szereg udogodnień w porównaniu do wcześniejszych modeli.

Nowy wymiar komfortu jest wdrożony w ciągnikach John Deere 6R wraz z tzw. pakietem sportowym. Aspektem, który wpływa na komfort bez wątpienia jest przeprojektowana kolumna kierownicza, zapewniająca bezpośrednie, dokładne i sportowe działanie układu kierowniczego – niczym w sportowym samochodzie! Również sama kierownica (obszyta skórą!) jest mniejsza, bardziej poręczna (dla modeli 6R230 i 6R250).

Ponadto w modelach serii 6R zastosowano siedzisko Dual Motion, którego górna część oparcia obraca się wraz z ruchem operatora, zapewniając zwiększone wsparcie dla pleców dzięki regulacji układu amortyzacji (tłumika drgań fotela), a nowością jest 5-stopniowa regulacja tłumienia. Dopełnieniem pakietu sportowego są szersze obręcze felg poprawiające stabilność dla wybranych rozmiarów opon.

– Zwróciłbym również uwagę na systemy pozwalające odtwarzać dźwięki przez bluetooth. System dźwiękowy w maszynach serii 6R został specjalnie opracowany przez profesjonalnych inżynierów akustyków i składa się z maksymalnie czterech głośników. Można używać go jako samodzielnego systemu lub sparować ze smartfonem, aby wykonywać połączenia w trybie głośnomówiącym, słuchać ulubionej muzyki, korzystać z map Google lub odczytywać wiadomości tekstowe, również w opcji Apple Carplay – dodaje Szymon Kaczmarek.

W kabinie zaprojektowano pojemny schowek, który może być zastąpiony przez lodówkę, co zostanie docenione przez operatorów w sezonie letnim.

Doskonała moc, doskonały komfort

Maszyny serii 7R i 8R to moc na najwyższym poziomie, co jest wspierane również najlepszymi rozwiązaniami podnoszącymi komfort, które przynoszą operatorowi wyjątkowe odczucia. Kabina została osadzona na efektywnym zawieszeniu (dla modeli wyprodukowanych w 2025 roku z 3-stopniową regulacją), lub wyposażona w siedzisko ActiveSeat II z proaktywnym tłumieniem drgań. Oba siedziska mogą być wyposażone w funkcje wentylacji i masażu (pierwsze takie rozwiązanie w ciągniku!), obrót o 65°, czy też trzy podnóżki.

Opanowanie mocy ciągników serii 7 jest proste i bezproblemowe. Zmodernizowany układ kierowniczy zapewnia lepszą kontrolę przy mniejszym wysiłku i skupieniu operatora. Jest to efekt wdrożenia większych o 50% siłowników układu kierowniczego, które ułatwiają skręcanie przednich kół w każdych warunkach oraz w ciągnikach z większymi przednimi oponami. Niewątpliwie przy częstych pracach transportowych Reaktywny Układ Kierowniczy zapewni łatwiejsze prowadzenie, a zarazem lepszy komfort i lepsze panowanie nad pojazdem na drodze – przykładowo na zakrętach kierownica stara się wracać do układu początkowego jak w samochodzie. W praktyce to wszystko oznacza precyzyjne utrzymywanie toru jazdy na drodze publicznej, wchodzenie i wychodzenie z zakrętów bez wysiłku oraz łatwiejsze zjeżdżanie z rond lub klasycznych skrzyżowań. Włączenie/wyłączenie reaktywnego układu kierowniczego możliwe jest za pomocą jednego przycisku!

W maszynach tych zastosowano w standardzie nowy wyświetlacz G5Plus CommandCenter, który jest największym ekranem John Deere w historii i ma niemal 13 cali.

Na komfort w codziennej pracy wpływ ma też oświetlenie. John Deere oferuje tu odpowiednie pakiety widoczności – LED i halogeny w różnych konfiguracjach, zaś w przypadku maszyn z serii 7R/8R/8RT/8RX optymalna widoczność podczas pracy w nocy zapewniona jest dzięki nawet 22 światłom LED.

John Deere wprowadził ofertę czasową, dzięki której znaczna część tych udogodnień może być zrabatowana aż o 23 tys. zł.

Źródło: John Deere