John Deere utrzymuje pozycję lidera w rejestracji nowych ciągników pomimo ogólnych spadków

Maj br. przyniósł rejestrację 778 szt. nowych ciągników. To najmniej w porównaniu do dwóch poprzednich lat, kiedy to rejestrowano odpowiednio 1167 szt. i 953 szt. W ciągu pięciu miesięcy br. zarejestrowano w sumie 4132 szt. nowych ciągników, czyli o 538 szt. mniej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Spadek rejestracji w stosunku do poprzedniego roku wynosi już 11,5%.

Jak informuje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych w swoim comiesięcznym raporcie, marka John Deere utrzymała pozycję lidera i w ciągu 5 miesięcy 2023 roku zarejestrowano 729 ciągniki tej marki, czyli o 100 szt. więcej niż przed rokiem. Udziały marki John Deere na koniec maja to 17,6 % – o 4,2 punktu procentowego więcej niż rok wcześniej.

Na miejscu drugim znajduje się wieloletni lider rankingów sprzedaży, czyli marka New Holland, której nowych ciągników zarejestrowano do końca maja 611 szt. Jest to o 196 szt. mniej niż w 2022 roku i tym samym udziały marki New Holland to 14,8%.

Miejsce trzecie należy do Kuboty , która notuje 457 szt. zarejestrowanych maszyn. To o 19 szt. mniej niż przed rokiem, a Uuziały tej marki wynoszą 11,1%. Na czwartym miejscu znajduje się marka Deutz Fahr. 374 szt. zarejestrowanych ciągników, czyli o 15 szt. więcej niż przed rokiem. Deutz Fahr osiąga 9,1% udziałów rynkowych, to jest aż o 1,4 pp więcej niż po pięciu miesiącach 2022 roku.

Piąte miejsce zestawienia zajmuje Case IH, które zarejestrowało 244 szt., co pozwoliło na osiągnięcie 5,9% udziałów rynkowych.

Jeśli chodzi o liderów w poszczególnych kategoriach mocy to w okresie styczeń -maj 2023 roku liderem w najniższych kategoriach mocy do 30 KM jest marka Solis. W kat. 30-50 KM pierwsze miejsce zajmuje marka Kubota, w kategorii 51-70 KM – New Holland. w kategorii 71-140 KM – Deutz Fahr. W kat. powyżej 140 KM liderem jest marka John Deere.

Na koniec warto jeszcze spojrzeć jakie były najpopularniejsze modele ciągników kupowane przez rolników. Po pięciu miesiącach 2023 roku najpopularniejszym modelem ciągnika jest model John Deere 6155M, którego zarejestrowano 106 szt. Farmtrac Tractors Europe 26 4WD zajmuje druga pozycję z ilością 90 szt. John Deere 6120 M na trzecim miejscu notuje 71 szt. zarejestrowanych maszyn. Czwarte miejsce zajmuje John Deere 6195M z ilością 65 szt. Natomiast Deutz Fahr 5080 D Keyline oraz Zetor Major CL80 zamykają pierwszą piątkę, zarejestrowano po 62 szt. tych ciągników.

źródło: PIGMiUR