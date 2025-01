John Deere umacnia swoją pozycję na polskim rynku ciągników

Systematyczna i sumienna praca opłaciła się, gdyż poskutkowała pierwszą od 15 lat w Polsce zmianą lidera sprzedaży nowych ciągników, którą po roku 2024 zajmuje John Deere.

W ubiegłym roku amerykański producent sprzedał dokładnie 1173 sztuk nowych ciągników. Stanowi to 13,7 proc. udziału w rynku.

– To dla całej załogi John Deere wyjątkowy moment, który potwierdza wysiłki wkładane przez każdego z pracowników, także zespołów dealerskich, każdego dnia w swoje obowiązki, by spełniać misję John Deere. Codziennie na całym świecie ułatwiamy rolnikom i dostawcom utrzymywanie ich ziemi i produkcję środków do życia przez dostarczanie unikalnych maszyn i technologii. Wiara w to, że ich biznes dzięki nam staje się lepszy i wydajniejszy, napędza nas do działania w kolejnych latach i wzmacniania niezachwianej pozycji lidera – mówi Katarzyna Mrzygłód, Division Business ManagerJohn Deere Polska.

Wśród najpopularniejszych ciągników w ubiegłym roku na trzecim miejscu znalazł się John Deere 6155M z liczbą 170 ciągników. Najpopularniejsze modele John Deere w 2024 roku to właśnie: 6155M, 6195M, 6120M, 6R250, 6175M, 8R410, 5090M.

Lider rynku również w ciągnikach używanych

Co jednak ważne, John Deere już po raz kolejny pozostaje liderem również bardzo ważnego segmentu używanych ciągników rolniczych w Polsce z wynikiem 3795 sztuk (15,78 proc udziału w rynku).

– To pokazuje, że jesteśmy absolutnym wyborem numer jeden polskich rolników i przedsiębiorców, bez względu na podział nowe i używane. Możemy ich wspierać w realizacji celów. Wiemy, że ostatnie lata są dla gospodarki trudne – wciąż odczuwamy skutki pandemii, inflacji, a dodatkowym czynnikiem destabilizującym stała się wojna. Jednocześnie to dla nas ważne potwierdzenie, że klienci mimo tych okoliczności, wciąż doceniają wysoką jakość naszych maszyn nowych i używanych, że wytyczony przez nas kierunek jest słuszny – dodaje Bartosz Białas, kierownik marketingu John Deere Polska.

Największy udział wśród średnich i największych maszyn

Jak pokazują dane w segmencie ciągników powyżej 150 KM John Deere może pochwalić się udziałem na poziomie aż 28,81%, zaś wśród maszyn powyżej 300 KM – wynikiem 27,02 proc.

– Wyprzedzamy w tych konkretnych segmentach pozostałych producentów i to w wyraźny sposób podkreślając naszą dominację. Liczby te również pokazują, że do najbardziej wymagających prac przy użyciu ciągników o wyższej mocy wybiera się maszyny John Deere – komentuje Szymon Kaczmarek, specjalista ds. ciągników John Deere Polska.

Sukces rolnictwa precyzyjnego

W 2024 roku rolnictwo precyzyjne wciąż zyskiwało w oczach polskich rolników i usługodawców, co również widoczne jest w statystykach. Otóż rolnicy zamawiający nową serię 6M, czyli najbardziej popularne modele, zdecydowali się na przygotowanie do prowadzenia automatycznego w przypadku aż 94 proc. ilości zamówień. Zasługującym na wyróżnienie jest fakt iż od roku modelowego 2025 wszystkie ciągniki od serii 5E aż do 9RX są w standardzie wyposażone w telematykę JDLINK.

– Obserwujemy, że polscy rolnicy i usługodawcy są zainteresowani sprzętem najnowszej generacji oraz maszynami, które zapewnią im pracę na wysokim poziomie z wykorzystaniem rolnictwa precyzyjnego, co ma niebagatelne znaczenie dla świadomego planowania i prowadzenia prac. To z kolei bezpośrednio przekłada się na wyniki biznesowe – podkreśla Bartosz Białas.

