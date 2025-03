John Deere ułatwi samodzielną naprawę swoich maszyn

John Deere chce ułatwić klientom samodzielną konserwację i naprawę posiadanych swoich maszyn. W Stanach Zjednoczonych odpowiednie rozwiązania cyfrowe zostaną wdrożone w drugiej połowie bieżącego roku, a z nowych możliwości mają skorzystać również rolnicy europejscy.

Za sprawą planowanych zmian klienci i niezależne warsztaty naprawcze otrzymają jeszcze większe wsparcie, w tym możliwość przeprogramowywania sterowników elektronicznych wyprodukowanych przez firmę John Deere.

Należy przy tym pamiętać, że krajobraz prawny rynku amerykańskiego i unijnego nieco się różni w niektórych kwestiach. W Europie wdrożono przepisy w zakresie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania (RMI). Na terenie poszczególnych 27 państw członkowskich UE obowiązują różne normy regulujące prawo do naprawy sprzętu rolniczego.

Dostęp do danych i instrukcji maszyn John Deere

Przepisy te wyszczególniają wszystkie dane, które muszą zostać udostępnione niezależnym operatorom lub warsztatom. Dane dostępne są dla maszyn z wielu lat modelowych na stronie internetowej rmi.deere.com

Znajdziemy je w następujących działach:

John Deere Bookstore — do bezpłatnego przeglądania instrukcji obsługi i zakupu instrukcji technicznych.

— do bezpłatnego przeglądania instrukcji obsługi i zakupu instrukcji technicznych. John Deere University — źródło materiałów szkoleniowych

— źródło materiałów szkoleniowych Service Gard — dostępność narzędzi specjalnych.

— dostępność narzędzi specjalnych. Partscatalog — internetowy katalog części zamiennych.

— internetowy katalog części zamiennych. ReadyTo — źródło instrukcji diagnostycznych i naprawczych

Nowe funkcje rozszerzają przede wszystkim zakres napraw dla dostępnych użytkowników amerykańskich. Jednakże obsługa informacji dotyczących naprawy i utrzymania na terenie UE również została wzbogacona o nowe opcje.

John Deere Operations Center pomoże w konserwacji i naprawach

Jednym z owych udogodnień jest funkcja integracji z John Deere Operations CenterTM. Oznacza to, że rolnicy mogą korzystać z Operations Center nie tylko do zarządzania danymi pola i sprzętu, ale również w zakresie konserwacji i otrzymywania informacji o maszynach. Rozszerzenie obejmuje scentralizowaną platformę z kompleksową gamą narzędzi dla całego cyklu życia maszyn. Do tych należą:

Equipment Mobile — bezpłatna aplikacja oferująca wyczerpujące informacje na temat maszyn, w tym instrukcje obsługi i części, harmonogramy konserwacji, krótkie przewodniki, wyszukiwarkę kodów błędów i aktualizacje oprogramowania dla wybranych maszyn podłączonych do sieci 4G.

— bezpłatna aplikacja oferująca wyczerpujące informacje na temat maszyn, w tym instrukcje obsługi i części, harmonogramy konserwacji, krótkie przewodniki, wyszukiwarkę kodów błędów i aktualizacje oprogramowania dla wybranych maszyn podłączonych do sieci 4G. Shop.Deere.com — dostępna obecnie w Wielkiej Brytanii i Irlandii platforma umożliwiająca wyszukiwanie i zakup części zamiennych online.

— dostępna obecnie w Wielkiej Brytanii i Irlandii platforma umożliwiająca wyszukiwanie i zakup części zamiennych online. Quick Reference Guides — różnorodne filmy instruktażowe i wskazówki dotyczące konserwacji.

— różnorodne filmy instruktażowe i wskazówki dotyczące konserwacji. Customer Service ADVISOR — bezpłatne cyfrowe podręczniki usuwania i aktualizacji kodów, odczytu danych diagnostycznych i wykonywania ograniczonych kalibracji.

Źródło: John Deere, opr. mw