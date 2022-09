John Deere rozszerza zastosowanie czujnika HarvestLab 3000 o analizę jakości ziarna w kombajnach

John Deere oferuje teraz czujnik bliskiej podczerwieni HarvestLabTM 3000 w kombajnach serii S i T, jednocześnie zwiększając liczbę jego zastosowań do czterech — analiza składników jest już możliwa również w przypadku zbóż i rzepaku.

Rozwiązanie HarvestLabTM 3000 jest dobrze znane z zastosowań w samojezdnych sieczkarniach polowych, użytku stacjonarnym i analizie gnojowicy (Manure Sensing). Obecnie istnieje możliwość zamontowania go w kombajnach, a nowe zastosowanie nosi nazwę Grain Sensing (analiza ziarna). Pozwala ono kontrolować istotne parametry jakościowe w pszenicy, jęczmieniu i rzepaku w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym. Dodatkowo do pomiaru poziomu wilgoci w pszenicy, jęczmieniu i rzepaku można teraz ustalić również zawartość białka. Ponadto istnieje możliwość rejestrowania zawartości skrobi w jęczmieniu oraz zawartości oleju w rzepaku. Oznacza to, że rolnicy otrzymają informacje o jakości zbiorów w konkretnych miejscach poszczególnych pól, dzięki czemu:

od razu wiedzą, czy pszenica nadaje się do przemiału na mąkę, czy na paszę; mogą więc przechowywać poszczególne partie pszenicy osobno według jakości, a także wiedzą, do kogo kierować ofertę sprzedaży;

otrzymują lepsze informacje na temat zebranych roślin, ponieważ jakość ziarna jest badana i dokumentowana w każdym miejscu pola;

mogą porównywać odmiany zbóż lub weryfikować prawidłowość ustawień maszyny;

otrzymują informację, w których obszarach pola dostarczone składniki odżywcze (np. azot) faktycznie przełożyły się na wielkość plonu i zawartość białka/oleju, aby lepiej planować aplikację nawozu w następnym sezonie.

Jak to działa?

Funkcja analizy ziarna Grain Sensing to w pełni zintegrowane rozwiązanie montowane na przenośniku czystego ziarna. W celu zastosowania w kombajnie wymagane są następujące elementy:

czujnik bliskiej podczerwieni HarvestLab TM 3000 ,

3000 zestaw do montażu czujnika u klienta oraz niezbędne elementy mocujące,

kalibracja funkcji Grain Sensing,

wyświetlacz 4. generacji,

rozwiązanie w zakresie rolnictwa precyzyjnego JDLink TM ,

, odbiornik StarFireTM.

Zanim ziarno trafi do zbiornika ziarna, napędzany silnikiem przenośnik ślimakowy przenosi je bezpośrednio na wprost czujnika HarvestLabTM 3000 Przy użyciu odbiornika StarFireTM dane dotyczące konkretnych obszarów pola są generowane na wyświetlaczu 4. generacji. Następnie za pośrednictwem systemu łączności JDLinkTMdane te mogą być automatycznie synchronizowane z systemem John Deere Operations CenterTM. Tam można przeglądać wyniki swoich zbiorów dzięki takim funkcjom jak Analyze (Analiza) i Field Analyzer (Analizator pola). Z systemem Operations Center współpracuje też oprogramowanie innych firm, umożliwiając dalszą analizę lub tworzenie map aplikacji na potrzeby przyszłej dystrybucji składników odżywczych.

Pomiary wykonywane przez czujnik HarvestLabTM pomagają rolnikom planować uprawy i zabiegi agrotechniczne. Rozwiązanie to pozwala uzyskać informacje na temat ilości składników odżywczych (zwłaszcza azotu) oraz ich wpływu na wielkość i jakość plonu. Dzięki temu można obliczyć wydajność odżywczą każdej części pola.

Dostępność

Czujnik HarvestLabTM będzie dostępny w modelach serii T (z możliwością doposażenia maszyn z roku modelowego 2016 i nowszych) i modelach serii S (z możliwością doposażenia wszystkich maszyn S760, S770, S780, S785 i S790) od wiosny 2023 r., aby można było z niego korzystać podczas następnych zbiorów.

Źródło: John Deere