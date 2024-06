John Deere prezentuje nowe kombajny. To aż osiem modeli

John Deere ogłosił właśnie wprowadzenie do swojej oferty ośmiu całkowicie nowych modeli kombajnów wytrząsaczowych T5 i T6. Dzięki szerokiej gamie opcji mocy silnika poczynając od 305 KM w modelu T5 400 po 466 KM we flagowym modelu T6 800, kombajny te zapewniać mają wyjątkową wydajność zbiorów.

Jak podkreśla producent nowe kombajny T5 i T6 oferują operatorowi najwyższą jakość obsługi, a kabina z modelu X9 zapewnia najwyższej klasy komfort i funkcjonalność. Ta przestrzeń robocza jest wyposażona w fotel ActiveSeat II, oświetlenie LED, nowy narożny wyświetlacz słupkowy i elektronicznie sterowane drzwi przeciwpyłowe. Joystick CommandPRO zapewnia natomiast operatorowi intuicyjne i spersonalizowane sterowanie wszystkimi głównymi funkcjami kombajnu. Aby jeszcze bardziej zwiększyć komfort pracy operatora, firma John Deere zintegrowała w tych modelach najnowocześniejsze pakiety technologii rolnictwa precyzyjnego, obejmujące odbiornik StarFire 7500, wyświetlacz G5Plus CommandCenter, łączność JDLink zapewniającą wydajność operacyjną oraz proste zarządzanie danymi.

– Wprowadzenie naszych nowych kombajnów T5 i T6 stanowi znaczący krok naprzód w technologii zbioru w branży kombajnów wytrząsaczowych, gdyż zapewnią one rolnikom narzędzia potrzebne do zwiększenia produktywności i wydajności w terenie — mówi Jonathan Edwards, kierownik ds. marketingu produktów John Deere w Europie.

Trzeba tutaj podkreślić, że osiem nowych modeli kombajnów T5 i T6 oferuje imponującą gamę opcji mocy silnika, jak na przykład 305 KM (moc maksymalna) w przypadku silnika o pojemności 6,8 l w modelu T5 400, a także 348 KM w przypadku potężnego nowego 9-litrowego silnika JD9X w 5-wytrząsaczowym wariancie T5 500 oraz oszałamiające 466 KM we flagowym 6-wytrząsaczowym modelu T6 800. Wszystkie modele silników JD9X obejmują inteligentne zarządzanie prędkością obrotową silnika, które zwiększa oszczędność paliwa przez redukcję obrotów podczas transportu drogowego i postoju na skrzyżowaniach lub światłach. Wszystkie warianty silnika spełniają rygorystyczne normy emisji spalin Stage V.

Przenośnik pochyły został zaprojektowany tak, aby miał taką samą szerokość jak reszta kanału przepływu masy (1,67 m w modelach 6-wytrząsaczowych), co eliminuje ograniczenia przepływu w całym kombajnie. W połączeniu z dużą powierzchnią omłotu i separacji w kombajnach T5 i T6 zapewnia to wyjątkową wydajność zbiorów. Kombajny z roku modelowego 2025 są również wyposażone w nowe opcje transportu ziarna oraz nowe opcje jego zbiorników do 13 500 l w modelach T6 (+23%) i 11 500 l w modelach T5 (+15%). Ponadto regulowana końcówka rury wyładowczej zapewnia operatorom większą kontrolę nad rozładunkiem bez względu na posiadaną przyczepę. Prędkość rozładunku przy maksymalnej wydajności sięga 150 l/s, co pozwala na szybki rozładunek 13,5 t ziarna w zaledwie 90 sekund. Ponadto dostępne są rozwiązania do pracy na pochyłościach, z podstawową kompensacją nachylenia do 7%, opcjonalnym pakietem do pracy na pochyłościach (kompensacja do 14%) oraz technologią HillMaster z kompensacją do 22%.

Firma John Deere wyposażyła również najnowsze kombajny T5 i T6 w zaawansowane rozwiązania John Deere Precision Ag Technology, które obejmują zintegrowany odbiornik StarFire 7500 i wyświetlacz G5Plus CommandCenter. G5Plus CommandCenter zapewnia operatorom duży, 12,8-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości z intuicyjnymi funkcjami menu, co daje najwyższą kontrolę i widoczność podczas zbiorów. Dodatkowo operatorzy mają możliwość wyposażenia kombajnu w dualny monitor G5Plus. Dzięki niemu mogą jednocześnie kontrolować większą liczbę funkcji, na przykład wyświetlać funkcje sterowania pojazdem na głównym wyświetlaczu, a aplikacje rolnictwa precyzyjnego, takie jak AutoPath, Machine Sync lub wykrywanie ziarna, na dualnym monitorze. Funkcja Machine Sync umożliwia operatorowi kombajnu sterowanie prędkością, kierunkiem i pozycją ciągnika z wozem przeładowczym, ułatwiając precyzyjny rozładunek bez strat nawet podczas jazdy. HarvestLab oferuje pomiar wilgotności, białka i skrobi w czasie rzeczywistym, na przykład w pszenicy i jęczmieniu, ułatwiając oddzielanie ziarna o wyższej wartości i wyższej zawartości białka już podczas zbiorów.

– Połączenie tych precyzyjnych funkcji technologicznych z łącznością JDLink, która zapewnia płynny dwukierunkowy przesył danych, oraz z John Deere Operations Center, naszym potężnym i kompleksowym rozwiązaniem do cyfrowego zarządzania gospodarstwem, umożliwia klientom planowanie, wykonywanie, monitorowanie i analizowanie każdego etapu działań żniwnych — mówi Alexander Schnöder, specjalista ds. produktów do kombajnów T5 i T6.

Bardzo duży nacisk położono w konstrukcji kombajnów T5 i T6 na komfort i wygodę operatora. Przestronna kabina klasy Premium o kubaturze 3,68 m3, znana już z flagowego modelu John Deere X9, zawiera elektryczne domykanie drzwi z uszczelnieniem przeciwpyłowym, a w jej wnętrzu generowane jest nieco wyższe ciśnienie niż na zewnątrz, co zapobiega przedostawaniu się pyłu i zanieczyszczeń do wnętrza kabiny. Opcjonalny fotel ActiveSeat II oferuje w pełni regulowane elektroniczne elementy sterujące, kompleksowe chłodzenie i elektroniczne zawieszenie zapewniające najwyższy komfort.

Na potrzeby dodatkowych ekranów i urządzeń mobilnych w kabinie znajduje się również 10 wygodnie rozmieszczonych punktów ładowania 12 V i USB. System rozrywkowo-informacyjny oferuje doskonałe możliwości komunikacyjne i dźwiękowe, a także w pełni obsługuje Apple CarPlay i Android Auto. Joystick CommandPRO to przyjazny dla użytkownika, ergonomiczny i konfigurowalny element sterujący kombajnu, pozwalający łatwo programować i zapisywać różne ustawienia dla różnych operatorów na ekranie dotykowym, na przykład prędkość taśm transportujących w zespołach żniwnych Draper, wysokość nagarniacza lub składanie ślimaka wyładowczego.

Zestawienie modeli

T5 400 T5 500 T5 600 T5 700 T6 500 T6 600 T6 700 T6 800 Silnik John Deere PowerTech PSS 6-cyl. JD9X Maksymalna moc silnika (kW/KM) 224/305 256/348 285/387 310/421 256/348 285/387 310/421 343/466 Liczba wytrząsaczy 5 6 Pojemność zbiornika ziarna (l) 10 000 11 500 11 000 13 500 Pojemność zbiornika paliwa / płynu DEF (l) 800/48

źródło: John Deere