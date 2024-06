John Deere Polska i autoryzowani dealerzy wspierają młode talenty

Firma John Deere Polska wraz z autoryzowanymi dealerami od lat są zaangażowani w edukację młodych talentów poprzez dzielenie się wiedzą, co jak tłumaczą jest dbaniem o potencjał młodych ludzi i wkładem we wspólny rozwój kraju.

W tym roku po raz pierwszy John Deere zdecydował się na przekazanie silników dydaktycznych do nauki, które otrzymały różne placówki edukacyjne, w tym również Zespół Szkół w Trzciance.

Silnik był też nagrodą w kategorii „Młody Mechanik Maszyn Rolniczych” na Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników tego roku. Akcja zaangażowała młodzież w poznanie technologii rolnictwa przyszłości na podstawie silnika dydaktycznego.

Dział szkoleń John Deere Polska przejął silniki do maszyn rolniczych od fabryki. Marka przeznaczyła je do różnych celów, w tym przekazała dealerom, aby instruktorzy (CDI) mogli przeprowadzić wewnętrzne szkolenia oraz w celu edukacyjnym, aby dealerzy przekazali silniki do szkół, z którymi współpracują w zakresie szkolenia młodzieży.

John Deere nagrodził też silnikiem dydaktycznym uczniów szkoły w Trzciance – była to nagroda główna w kategorii „Młody Mechanik Maszyn Rolniczych”, organizowanym w ramach Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników na targach Poznań Motor Show. Całe podium tej konkurencji należało do uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.

W marcu br., za pośrednictwem dealera Agro-Efekt, w Trzciance zostały zorganizowane specjalne warsztaty w ramach Akademii Edukacyjnej. Agro-Efekt zorganizował również Dni Otwarte w Trzciance. Teraz przyszedł czas na pracę z silnikiem dydaktycznym.

– W marcu na czterech stanowiskach edukacyjnych aż 100 uczniów mogło zapoznać się z rolnictwem precyzyjnym. Pojawił się tam m.in. ciągnik demonstracyjny 6R. Zaangażowanie w akcje edukacyjne jest dla nas szczególnie ważne, dlatego na Poznań Motor Show przygotowaliśmy dla uczestników specjalne wyzwanie: „Zieloną Kartę” John Deere. Nagrodą główną w konkursie „Młody Mechanik Maszyn Rolniczych” był właśnie silnik dydaktyczny. Obserwowanie dużego zaangażowania uczniów jest dla nas bardzo budujące, ponieważ jako John Deere wspieramy zarówno rozwój społeczności, a w tym szkół, jak i młodych dorosłych w ich pierwszych krokach w rolnictwie – mówi Tomasz Kalociński, Manager Training Center & Training Shared Services w John Deere Polska.

Silnik dydaktyczny przekazany nauczycielom i uczniom w Trzciance został dostosowany do potrzeb nauczania. Jest pozbawiony osprzętu, który umożliwiłby jego uruchomienie stacjonarne. Dzięki temu mogą posłużyć jako materiał do studiowania budowy oraz zasad działania silników. Silnik przekazany uczniom w wielkopolskiej placówce edukacyjnej pochodzi właśnie z ciągnika. Dzięki temu uczniowie dowiedzą się, jak poprawnie serwisować mechanizmy silnikowe.

Podobne silniki marka podarowała też dealerom, którzy przekazywali je dalej do współpracujących z nimi szkół. Dodatkowo do dealerów trafiły silniki na których instruktorzy będą przeprowadzać wewnętrzne szkolenia. Zaangażowanie w edukację i przyszłość społeczności lokalnej jak i globalnej to część strategii ESG marki, realizowanej od lat. Społeczna odpowiedzialność biznesu według John Deere obejmuje wieloaspektowe działania, zakrojone na lokalną i szeroką skalę.

– Silniki pochodzą z kombajnów i sieczkarni, są to również silniki morskie John Deere. Ważne dla nas jest to, że możemy silnikami dydaktycznymi zasilić struktury edukacyjne na różnym szczeblu: państwowych szkół, ale także działów szkoleniowych dealerów. Dzięki temu budujemy zarówno świadomość marki John Deere i tego, co robi dla rozwoju rolnictwa, jak i wspomagamy szkolnictwo, które zawsze potrzebuje dodatkowych materiałów szkoleniowych i wsparcia infrastruktury – zdradza Bartosz Białas, Branch Tactical Marketing Manager w John Deere Polska.

– Z firmą John Deere współpracujemy już o wielu lat. Firma umożliwia uczniom lepsze poznanie technologii czy samych maszyn. Na co dzień uczniowie nie mają możliwości, żeby rozbierać silniki czy regulować zawory. Dlatego, jak tylko chłopcy dostali silnik, już na pierwszych lekcjach chcieli rozbierać go na części pierwsze. Na pewno od września będziemy jeszcze uczyć się jego budowy, żeby poznać każdy element. Poza tym w szkole funkcjonuje Koło Naukowe Rolników, więc będziemy wykorzystywać silnik nie tylko podczas lekcji, ale także podczas dodatkowych zajęć. A mamy w szkole bardzo wielu ambitnych uczniów, którzy chcą się uczyć – mówi Paweł Duda, nauczyciel Zespołu Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia w Trzciance, w powiecie nowotomyskim.

Jednak szkoła w Trzciance to nie jedyna placówka edukacyjna, która otrzyma silnik dydaktyczny. Oto pełna lista szkół, którym wsparcie przekazał John Deere Polska:

Fricke – ZSEiT Pasłęk

Agro-Sieć Maszyny – Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie

Agro-Efekt – Zespołu Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia w Trzciance

Wanicki Agro – Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie

źródło: John Deere