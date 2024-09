John Deere prezentuje nowe “emki” na Agro Show. I od razu z promocjami (video)

Wbrew panującym trendom demograficznym, rodzina ciągników 6M nie dość, że odświeżona, to jeszcze uległa powiększeniu i to o bardzo interesujący model z silnikiem sześciocylindrowym.

Łącznie nowa seria 6M od John Deere składa się z aż 17 modeli, w tym 10 modeli przekracza 150 KM. Stawkę otwiera ciągnik 6M 95, zaś zamyka najmocniejszy 6M 250, choć zdecydowanie jedną z najciekawszych propozycji może okazać się 6M 145, który może pochwalić się poszukiwanym przez polskiego rolnika silnikiem sześciocylindrowym 6,8 litra.

Modele czterocylindrowe napędzane są przez motor 4,5 l. We wszystkich nowych “emkach” znajdziemy również chwilowe 20 koni ekstra przy zastosowaniu systemu zarządzania mocą IPM.

Jak dowiedzieliśmy się podczas wizyty na wystawie firmy na Agro Show, głos klientów miał duże znaczenie podczas przygotowywania nowej serii. Duży nacisk został położony na ofertę przekładni w serii 6M, bo oprócz klasycznej PowrQuad Plus mamy do wyboru także wariant bezstopniowy AutoPowr, CommandQuad, zaś wisienką na torcie jest możliwość opcjonalnego podniesienia prędkości maksymalnej do realnych 50 km/h z pełną homologacją.

Kolejnym elementem, jaki uległ poprawie, niejako w oparciu o informacje zwrotne z rynku, jest układ hydrauliczny. Rosnące zapotrzebowanie narzędzi, maszyn jak i rolnictwa 4.0, nie pozwala spoczywać producentom na laurach. W modelach napędzanych sześcioma cylindrami można będzie wybrać wzmocnione pompy hydrauliczne o wydatku 155 l/min lub nawet 195 l/min w najmocniejszych wariantach 230 i 250.

Również jeżeli chodzi o wyposażenie kabiny, nowa seria 6M trzyma wysoki poziom, do którego przyzwyczaiła nas firma John Deere. Do wyboru mamy klasyczną konsolę z prawej strony lub podłokietnik CommandARM. Całości dopełnia nowy monitor na słupku A do wyświetlania bieżących parametrów ciągnika. A skoro mowa o monitorach, to warto wspomnieć o tym dedykowanym do rolnictwa precyzyjnego. Tutaj mamy wybór pomiędzy monitorem G5 o przekątnej 10,1 cala lub G5 Plus o przekątnej 12,8 cala; obydwa służą do obsługi narzędzi z ISOBUS jak i rozwiązań John Deere Precision Ag Technology.

Zaprezentowane na Agro Show nowe ciągniki serii 6M to modele przedprodukcyjne, co stwarza okazję do zakupu ostatnich sztuk starej serii w lepszej cenie, bowiem już z końcem 2024 i początkiem przyszłego rusza sprzedaż nowej.