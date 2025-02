John Deere ma ciekawy siewnik precyzyjny 1725NT . Jesteście zdziwieni, a może są chętni na siewnik od jelonka?

Mimo ogromnej oferty jaką na polskim rynku oferuje John Deere, w swoim portfolio ma maszyny, których nie oferuje na polskim rynku. Jedną z nich jest siewnik precyzyjny John Deere 1725NT – bardzo ciekawa maszyna.

Nie ma w tym nic dziwnego, że poszczególne grupy maszyn produkowane przez koncern John Deere są przeznaczone do konkretnych miejsc na świecie. Oferta maszyn jest przecież ściśle dopasowana do krajów i rynku, na który jest przeznaczona. Jednak możliwe, że taki nowoczesny siewnik trafi i do Polski.

Pewnie mało kto wie, ale John Deere ma całą serię różnych siewników, które łączą w sobie wydajność i precyzję siewu. Choć nie spotkamy ich w Polsce, to warto przedstawić jeden z nich – 1725 NT. Został on pokazany na ubiegłorocznych targach EIMA International 2024 w Bolonii, wzbudzając spore zainteresowanie.

Rolnictwo precyzyjne to przyszłość efektywnej uprawy roślin, a jednym z kluczowych elementów tej technologii jest zaawansowany siewnik punktowy. John Deere 1725 NT to nowoczesna maszyna, która łączy w sobie wysoką wydajność, precyzję i inteligentne rozwiązania technologiczne. Dzięki temu można dziś maksymalnie wykorzystać potencjał swoich pól, zwiększając plony i jednocześnie redukując koszty.

John Deere 1725 NT – Kluczowe funkcje siewnika

– Kontrola sekcji – oszczędność i precyzja

Jednym z najważniejszych atutów tego siewnika jest kontrola sekcji. Korzystając z danych mapowania pola, maszyna automatycznie włącza i wyłącza poszczególne sekcje narzędzi, co zapewnia optymalną dawkę aplikacji nasion i nawozów. Eliminuje to nakładanie się rzędów, co przekłada się na oszczędność materiałów i lepsze wykorzystanie zasobów.

– Zmienna kontrola dawki – optymalne zużycie materiałów

System zmiennej kontroli dawki, jaką na pokładzie dysponuje siewnik, pozwala na precyzyjne dostosowanie ilości nasion, nawozów i środków ochrony roślin do specyfiki danego fragmentu pola. Dzięki tej technologii możliwe jest zoptymalizowanie plonów poprzez dostosowanie ilości aplikowanych materiałów do zmiennych warunków glebowych i pogodowych.

– AutoPath – automatyczna nawigacja dla idealnych przejazdów

Z pomocą technologii „AutoPath”, siewnik John Deere 1725 NT automatycznie tworzy przejazdy na podstawie danych zebranych podczas pierwszego przejazdu maszyny do uprawy pasowej lub samego siewnika. Dzięki temu opony ciągnika i maszyny zawsze podążają za obsadzonymi rzędami, minimalizując uszkodzenia upraw i poprawiając efektywność kolejnych zabiegów agrotechnicznych.

– Precyzyjny siew przy wysokiej prędkości dzięki ExactEmerge

System ExactEmerge, jaki znajdziemy na pokładzie siewnika 1725 NT pozwala na osiągnięcie wyjątkowej precyzji siewu nawet przy prędkości do 16 km/h. Technologia ta gwarantuje precyzyjne dozowanie nasion pod względem:

– gęstości – równomierne rozmieszczenie nasion,

– odległości – precyzyjna separacja nasion w rzędzie,

– głębokości – optymalne warunki kiełkowania.

Dzięki temu rośliny mają lepszy start, co pozytywnie wpływa na ich wzrost i finalne oczywiście na wyższe plony.

Siewnik dla rolnictwa 4.0

John Deere 1725 NT to maszyna, która dzięki zaawansowanym funkcjom takim jak: kontrola sekcji, zmienna kontrola dawki, AutoPath oraz ExactEmerge jest nowoczesnym siewnikiem precyzyjnym dostosowanym do rolnictwa 4.0.

Pozostaje pytanie, czy John Deere zdecyduje się na włączenie do polskiej oferty siewnika 1725NT. Zapewne znalazłby klientów wśród fanów marki i nie tylko, bo dziś siew punktowy staje się koniecznością.