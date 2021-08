John Deere kupując Bear Flag Robotics robi kolejny krok w rozwoju technologii autonomicznych

John Deere nabył Bear Flag Robotics, start-up technologii rolniczej z siedzibą w Dolinie Krzemowej. Jak deklaruje amerykański producent, założenia Bear Flag świetnie współgrają z celami, które od lat stawia sobie John Deere: dostarczanie rolnikom zaawansowanych technologii i inteligentnych maszyn, aby osiągali najlepsze możliwe wyniki.

Kamień milowy w rolnictwie

John Deere podpisał ostateczną umowę nabycia Bear Flag Robotics za 250 mln USD. Co to oznacza dla rolnictwa? Umowa przyspiesza rozwój automatyzacji w gospodarstwie i urealnia stworzenie autonomicznych maszyn. Jednym z największych wyzwań, przed jakimi stają dziś rolnicy, jest dostępność wykwalifikowanych pracowników do wykonywania pilnych operacji, które mają wpływ na wyniki w rolnictwie. Autonomiczna technologia oferuje bezpieczną i wydajną alternatywę, aby sprostać temu wyzwaniu — powiedział Igino Cafiero, współzałożyciel i dyrektor generalny Bear Flag Robotics. Dla Johna Deere’a autonomiczność maszyn oznacza ważny krok naprzód. Umożliwi ona rolnikom strategiczne wykorzystanie zasobów w taki sposób, aby sprostać wyzwaniu rozwijającego się świata — komentuje Jahmy Hindman, dyrektor ds. technologii w John Deere.

Wspólna misja

John Deere i Bear Flag od dawna uzupełniały się zarówno z punktu widzenia technologii, jak i misji. Jak podkreślał Cafiero: Misja Bear Flag, polegająca na zwiększeniu globalnej produkcji żywności i obniżeniu kosztów uprawy żywności poprzez automatyzację maszyn, jest zgodna z misją Deere’a. Cieszymy się, że możemy razem pracować, aby zapewnić autonomię większej liczbie gospodarstw. Firmom przyświeca jeden cel – pomoc rolnikom w osiąganiu najlepszych możliwych wyników dzięki zaawansowanej technologii – skomentował Dan Leibfried, dyrektor ds. automatyzacji i autonomii w Deere.

O firmie Bear Flag Robotics



Bear Flag Robotics to założony w 2017 r. start-up z Doliny Krzemowej. Firma produkuje autonomiczną technologię do ciągników rolniczych, zwiększając bezpieczeństwo, niezawodność i rentowność w gospodarstwach. Technologia autonomicznej jazdy jest kompatybilna z istniejącymi maszynami. Zespół Bear Flag Robotics składa się z profesjonalistów rolnictwa, inżynierów i technologów kompleksowo opracowujących mechanizmy autonomii. Bear Flag Robotics pozostaje w Dolinie Krzemowej, skąd będzie ściśle współpracować z Johnem Deere’em, aby przyspieszyć technologiczne innowacje i niezależność klientów na całym świecie.

Źródło: John Deere