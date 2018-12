John Deere inwestuje w Polsce

John Deere wzmacnia swoją obecność w Polsce, otwierając Centrum Usług Biznesowych, z którego będzie zarządzać fabrykami w Europie. Placówka będzie zlokalizowana w Poznaniu.

– Polska to dla nas perspektywiczny i przyjazny rynek, o czym świadczy nasza kolejna inwestycja. To kolejny krok do dalszego rozwoju w Polsce, kraju, w którym już odnosimy sukcesy na rynku maszyn rolniczych., Region 2 (Europa, Afryka Północna, Bliski i Środkowy Wschód). – Poznań jest ważnym ośrodkiem akademickim w Polsce, z którego na rynek pracy trafiają wykształceni w rozmaitych dziedzinach absolwenci. Ponadto stolica Wielkopolski jest doskonale zlokalizowana z punktu widzenia granic Unii Europejskiej – – mówi Christoph Wigger, wiceprezes John Deere ds. sprzedaży i marketingu.

Polskie Centrum Usług Biznesowych John Deere, które zostało otwarte 11 grudnia, to już druga poważna inwestycja amerykańskiej firmy w Wielkopolsce. Pierwszą z nich było stworzenie centrum szkoleniowego i oddziału sprzedaży na Polskę, który jest zlokalizowany w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem.

– Do zadań nowo utworzonej placówki, należeć będzie obsługa fabryk i produktów John Deere w różnych obszarach, takich jak: finanse i księgowość, logistyka czy kadry – dodaje Mirosław Leszczyński, prezes Zarządu John Deere Polska.

Źródło: John Deere Polska