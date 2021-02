John Deere i Kramp ogłaszają partnerstwo. Celem rozszerzenie oferty części

Ogłoszone partnerstwo John Deere i Kramp otwiera łatwiejszy dostęp do ponad 350 000 części. Nowa usługa skraca proces sprzedaży, bo jednym z głównych założeń projektu jest dostarczanie części w ciągu 24 h od złożenia zamówienia.

Wsparcie klienta w prowadzeniu bieżącej pracy i podtrzymanie jej ciągłości to jedne z zadań, jakie obok sprzedaży nowoczesnych maszyn na co dzień realizują dealerzy John Deere. Istotnym aspektem współpracy dealerów z rolnikami jest dostarczenie części do napraw, nie tylko wynikającej z aftermarket. Już niedługo dzięki zawartemu właśnie partnerstwu John Deere z Kramp, w portfolio oferowanych części przez dealerów, zostanie znacznie rozszerzone.

– Naszym celem jest rozszerzenie obsługi posprzedażowej – części i usług dzięki szerokiej gamie części przeznaczonych dla klientów John Deere (części oryginalne, REMAN i autoryzowana alternatywa), ale również dla klientów flot mieszanych – wielomarkowych. Dzięki użyciu portalu ExtraParts klienci dealerów będą mieli dostęp do ponad 350 000 części przeznaczonych dla maszyn rolniczych marek innych niż John Deere z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej, leśnej i ogrodniczej a także wyposażenia warsztatów. Uzupełnieniem oferty są niezbędne akcesoria – mówi Mariusz Zieliński, kierownik wsparcia technicznego klienta w John Deere Polska.

Przedstawiciele dealerów John Deere do nowego portfolio części dostęp będą mieć za pośrednictwem portalu ExtraParts.Deere.com, co z pewnością ułatwi im codzienną pracę, a dla klientów oznacza to skrócenie formalności w dostępie do części. Jeśli dealer w porozumieniu z klientem uzna, ze jest potrzeba wysyłki części bezpośrednio do klienta, będzie możliwość takiej finalizacji transakcji.

Jak na podstawie własnych doświadczeń podkreślają przedstawiciele branży, na podjęcie decyzji o zakupie danych części wpływ mają przede wszystkim takie czynniki, jak: dostępność, wiek i wartość sprzętu.

– Zależy nam na tym, by klienci mogli liczyć na wsparcie dealerów przez cały cykl życia maszyny. Dlatego też chcemy im dać w tym zakresie kilka możliwości. Po pierwsze są to oryginalne części i akcesoria John Deere wyprodukowane tylko dla John Deere i spełniające nasze wymogi jakościowe, specyfikacyjne i testy na żywotność. Po drugie, Reman, czyli części i podzespoły, które wykorzystują części oryginalne i są odbudowywane tak jak w specyfikacji dla nowych. Po trzecie części alternatywne, czyli części Vapormatic produkowane przez alternatywne fabryki, ale autoryzowane i dopasowane do maszyn John Deere i są dostępne z przeznaczeniem do maszyn „starszych” u autoryzowanego dealera John Deere – dodaje Mariusz Zieliński.

Rynek części zamiennych jest kluczowym elementem działalności Dealerów i firmy John Deere pod względem rentowności i dostarczania wyjątkowego doświadczenia klienta przez cały cykl życia produktu. Regułą jest dostępność części w ciągu 15 lat po wyprodukowaniu, ale też znacznie starszych.

Poszerzenie portfolio części wśród dealerów oznacza dla klientów końcowych istotne korzyści. Przede wszystkim rolnik w jednym miejscu będzie mógł zrealizować zakup części do maszyn ze wszystkich obszarów jego działalności. Lista dostawców części do różnych maszyn może tym samym zostać skrócona do jednego. To z kolei będzie wiązało się z lepszą dostępnością, a co za tym idzie oszczędnością czasu.

– Warto też dodać, że pracownicy dealera dysponują szeroką wiedzą techniczną i tym samym są w stanie doradzić klientowi w sprawach innych niż związane z maszynami John Deere. Jeden zaufany doradca znający biznes danego rolnika na pewno budzi większe zaufanie niż kilku w dodatku spotykanych znacznie rzadziej. Chcemy też, by nasi klienci mieli możliwość wyboru poziomu kosztów, z jakimi chcemy się zmierzyć przy naprawie czy eksploatacji maszyn w zależności od wieku i zużycia – kończy Mariusz Zieliński.

Wskazane wyżej korzyści, w praktyce sprowadzają się do najważniejszego – utrzymania gotowości floty, ograniczenie jakichkolwiek przestojów przy kosztach skrojonych dla możliwości każdego rolnika.

W portfolio części oferowanych przez John Deere i Kramp znajdują się wszystkie wiodące marki, takie jak: Case, New Holland, Claas, Holland, Deutz, najważniejsze marki pras, innych maszyn czy urządzeń. W przypadku każdych maszyn zapewniony jest błyskawiczny dostęp do części z listy podstawowej, a dostęp do pozostałych sprawdzany jest każdorazowo indywidualnie.

Źródło: John Deere