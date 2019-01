John Deere GridCON – ciągnik elektryczny zasilany przewodem

John Deere opracował autonomiczny ciągnik z napędem elektrycznym o mocy do 400 KM. Jest to wspólny projekt John Deere, Uniwersytetu Kaiserslautern i BAUM Consult GmbH.

John Deere swój pierwszy w pełni elektryczny ciągnik SESAM zaprezentował już w 2016 r. Nowy projekt, ciągnik GridCON znacznie różni się od poprzednika – nie jest wyposażony w kabinę operatora czy zestaw akumulatorów. Jest to pierwszy pojazd w pełni elektryczny, trwale zasilany za pomocą przewodu elektrycznego i zdolny do w pełni autonomicznej pracy w terenie.

GridCON jest zasilany przewodem elektrycznym prowadzonym od granicy pola do ciągnika. Przewód przekazuje do maszyny w sposób ciągły prąd o mocy 300 kW. Zasięg kabla to około 1000 m, ale w razie potrzeby można go wydłużyć. W trakcie pracy w terenie przewód jest automatycznie wysuwany i zwijany, a co równie istotne, inteligentny system prowadzenia wyklucza przejechanie pojazdem po kablu, co wyklucza jego uszkodzenie.

Ciągnik jest maszyną autonomiczną i porusza się z prędkością do 20 km/h.

Maszyna wymaga zasilania o napięciu 2,5 kV, zaś do efektywnego rozdziału energii elektrycznej wykorzystano szynę 700 VDC. GridCON został wyposażony w system chłodniczy dla osprzętu elektrycznego, a ogólna wydajność układu napędowego wynosi około 85%.

Całkowita masa własna ciągnika, łącznie z bębnem i ramieniem robota to około 8,5 tony, czyli tyle samo co tradycyjny ciągnik John Deere 6195R, przy dwa razy wyższej mocy.

Oprócz korzystnego stosunku mocy do masy, koncepcja GridCON zapewnia cichą pracę bez emisji spalin. W porównaniu z ciągnikami akumulatorowymi, koszty eksploatacji GridCONa są mniejsze o 50 procent.

