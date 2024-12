John Deere – dobre, cyfrowe promocje na koniec roku

Wiele na to wskazuje, że ostatnie dni roku do bardzo dobry czas na decyzję o zakupie ciągnika. Jeśli zdecydujecie się na maszynę John Deere, to dorzucą jeszcze całkiem spory pakiet promocji.

John Deere jest w Polsce od 25 lat i trzeba przyznać, że całkiem dobrze mu się tu wiedzie. Z okazji tego jubileuszu firma nie tylko świętuje, ale także premiuje swoich klientów.

Jak to już u John Deerea bywa korzyści z samego zakupu ciągnika można połączyć z pokaźnym pakietem urządzeń dla nowoczesnego cyfrowego rolnictwa. A trzeba przyznać, że w tych systemach są dobrzy.

Z okazji 25 lat obecności John Deere w Polsce firma prezentuje kompleksowy pakiet promocyjny obejmujący wyposażenie do rolnictwa precyzyjnego dedykowane serii 6M oraz ekskluzywną pamiątkę przy każdym zakupie.

Na pakiet ten składa się zespół współpracujących ze sobą rozwiązań: AutoTrac i odbiornik StarFire 7500 wraz z kompletnym okablowaniem. To całkiem sporo biorąc pod uwagę, że rolnictwo precyzyjne w wydaniu John Deerea to najnowsze i sprawdzone rozwiązania. Pakiet ten przygotowany dla ciągników serii 6M.

Każdy z modeli nowej serii 6M możesz sfinansować w elastycznych harmonogramach spłaty rat, z dowolnie wybranym poziomem wkładu własnego, a nawet odroczeniem pierwszej raty o rok od odbioru ciągnika.

Dodatkowo jednym z wielu możliwych rozwiązań, jest także finansowanie z zerowym kosztem odsetkowym: 3 lata 0% przy wkładzie własnym 50%. To promocyjne rozwiązanie finansowania występuje pakiecie z dodatkową ochroną pogwarancyjną PowerGard Protection Plus.

To jednak nie wszystko, bo opcji finansowania w John Deere Financial jest tyle ile potrzeb naszych Klientów.

Chętnym na nową maszynę, wszystkie szczegóły przedstawi autoryzowany Dealer John Deere.