John Deere cały czas obecny na polach golfowych. Przedłużenie umowy z LET

Amerykański koncern John Deere i Ladies European Tour zaktualizowali i przedłużyli swoją wieloletnią umowę partnerską na okres 3 lat, do 2026 roku. Odnowienie kontraktu podniesie, jak informuje firma JD, poziom partnerstwa dzięki zwiększonym usługom wsparcia i dodatkowym inwestycjom w pola golfowe.

John Deere i LET są partnerami od 2007 roku, a to odnowienie oznacza, że ​​John Deere nadal będzie głównym partnerem Golf Course Machinery.

– Dzięki nowej umowie z John Deere nasze globalne marki będą ze sobą ściślej współpracować, aby jeszcze bardziej podnieść jakość i spójność naszych mistrzowskich, międzynarodowych pól golfowych – mówi Fiona Harold, dyrektor handlowa LET.

Ogłoszenie zostało podane w przeddzień zupełnie nowego turnieju z pulą 1 miliona euro: La Sella Open w wielokrotnie nagradzanym La Sella Golf Resort & Spa w Denia w rejonie Alicante w Hiszpanii, gdzie do przygotowania i utrzymania pól turniejowych wykorzystuje się sprzęt firmy John Deere.

– Jesteśmy niezwykle dumni z przedłużenia naszej cennej współpracy z Ladies European Tour do 2026 roku. Posiadanie firmy John Deere jako preferowanego dostawcy sprzętu dla Ladies European Tour jest wielką szansą na dalsze dostarczanie naszych najnowszych technologii i innowacji, mając pewność, że powierzchnie do gry w golfa przygotowywane przez nas sprzęt są najwyższej jakości. LET jest wyjątkowym stowarzyszeniem i nie możemy się doczekać kontynuacji współpracy i wspierania wspólnych wartości związanych z grą w golfa, w tym celebrowania kobiet w branży golfowej i tych, które grają w tę grę, a także zrównoważonego rozwoju i wiele więcej – przekonuje Carlos Aragonés, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu firmy John Deere — Turf & Golf.

– Zaangażowanie ze strony John Deere opiera się na naszym trwałym 17-letnim partnerstwie i podkreśla nasz wspólny cel, jakim jest podniesienie jakości gry kobiet w ekscytującym czasie dla naszej branży – dodaje Fiona Harold.

Kim są partnerzy?

John Deere jest światowym liderem w dostarczaniu zaawansowanych produktów, technologii i usług dla klientów, których praca rewolucjonizuje rolnictwo i budownictwo. Marka działa dla ludzi, którzy jej ufają oraz dla planety, która ich utrzymuje, i tworzy inteligentne połączone maszyny umożliwiające postęp technologiczny. Klienci firmy John Deere znajdują się w centrum wszystkich jej działań.

John Deere opiera się na ponad 180-letnim doświadczeniu i terabajtach precyzyjnych danych, aby poznać klientów i ich potrzeby lepiej niż ktokolwiek inny. Łatwa w użyciu technologia pomaga osiągać wyniki, które są widoczne w terenie, na placu budowy i w dokumentach. John Deere zapewnia bezproblemowy dostęp do części zamiennych, usług serwisowych i ulepszeń wydajności, dając światowej klasy wsparcie przez cały cykl życia maszyn i mając zawsze na uwadze wydajność i zrównoważony rozwój. Marka John Deere działa dla poprawy jakości życia.

Ladies European Tour inspiruje kobiety i dziewczęta do podążania za swoimi pasjami i realizowania swojego potencjału w grze w golfa. Głównym celem LET jest zbudowanie i dostarczenie obszernego i konkurencyjnego harmonogramu wydarzeń, aby umożliwić silnym, energicznym, dumnym i pewnym siebie graczom rywalizację na najwyższym poziomie, realizować ich marzenia i świecić przykładem.

Zróżnicowana i wielokulturowa społeczność 421 profesjonalnych golfistów LET reprezentuje aż 38 krajów, ale korzenie LET są europejskie. Celami stowarzyszenia są rozrywka i ekscytacja, ale także poprawa zdrowia i jakości życia jako odpowiedzialny, zaangażowany i pełen szacunku partner.

źródło: John Deere