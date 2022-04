John Deere 6R premierowo na lotnisku w Bednarach [video]

W piątek 22 kwietnia mieliśmy okazję oglądać nowe ciągniki John Deere z serii 6R. O tym, co się zmieniło w ciągnikach z tej serii oraz o zupełnie nowych modelach rozmawialiśmy z Szymonem Kaczmarkiem z John Deere Polska.

Nowa seria 6R obejmuje 14 modeli o mocy od 110 do 250 KM.

– Dzisiaj wybór ciągnika to nie tylko wybór koni mechanicznych czy udźwigu podnośnika. Dzisiaj to tak naprawdę wybranie całego pakietu związanego z ciągnikiem, z jego możliwościami dotyczącymi rolnictwa precyzyjnego, z jego możliwościami dotyczącymi np. stopnia automatyzacji. I właśnie seria 6R daje takie możliwości, czyli nie tylko możliwości dotyczące wysokiego uciągu i wysokiej wydajności, ale też skorzystania ze wszystkich dobrodziejstw rolnictwa precyzyjnego i dzięki temu też zwiększenia komfortu pracy lub też zaoszczędzenia rzeczywistych wydatków na hektar dla rolnika. Stąd właśnie hasło “Więcej technologii, więcej możliwości” – tłumaczy Szymon Kaczmarek.

To, co nowego pojawiło się w nowej serii 6R to m.in. nowa stylistyka, inteligentny system zarządzania mocą w pracy z użyciem hydrauliki, nowy dżojstik, nowe ładowacze czołowe z imponującymi możliwościami, nowy wyświetlacz słupka narożnego i wiele, wiele więcej. Zapraszamy do obejrzenia materiału!