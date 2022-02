John Deere 2950 z silnikiem… Wankla! Czyli o przygodzie amerykańskiego producenta z silnikiem rotorowym

Silnik Wankla to konstrukcja kojarzona raczej z samochodami takimi jak np. Mazda RX-7, a nie z ciągnikami. Okazuje się jednak, że amerykański producent, firma John Deere, eksperymentował kiedyś z tą konstrukcją i taki silnik pojawił się w modelu 2950.

John Deere 2950 o którym mowa jest obecnie na sprzedaż. Został wystawiony na licytację w Stanach Zjednoczonych. Ciągnik ma 39 lat i ponad 12 tys. przepracowanych mth, a cena jaka jest spodziewana za ten konkretny egzemplarz ma wynieść między 14 a 15 tys. USD.

Sam silnik został wymyślony (dokładniej twierdził, że widział go we śnie) przez Niemca Felixa Wankla, gdy był jeszcze nastolatkiem. Zaprojektowanie go zajęło mu trochę czasu, a postępy utrudniła II wojna światowa, ale ostatecznie został ukończony w 1957 roku. W tym czasie Niemiec pracował dla firmy NSU. Silnik uzyskał licencję rok później i od razu zdobył uznanie firmy Curtiss-Wright (firma zajmująca się silnikami lotniczymi). W ciągu następnych 20 lat konstrukcja Wankla była wykorzystywana w kilku różnych zastosowaniach, od samochodów przez generatory po zastosowania wojskowe.

W 1983 roku John Deere kupił prawa patentowe od Curtiss-Wright, ponieważ chciano poeksperymentować z projektem Wankla i sprawdzić, czy można go ulepszyć i znaleźć sposób na wykorzystanie go w zastosowaniach wojskowych dla rządu. Tak narodził się dział silników obrotowych John Deere nazwany w skrócie REDIV.

Prototyp silnika rotorowego John Deere był bardzo ciekawy. Głównym ulepszeniem, które dodano, była możliwość spalania wielu różnych rodzajów paliwa w tym samym silniku; olej napędowy, nafta, benzyna, paliwo lotnicze – nawet gaz ziemny. Silnik nazwano SCORE – Stratified Charge Omnivorous Rotary Engine. Konstrukcja wykorzystywała dwa wtryskiwacze do dostarczania paliwa szeregowo w połączeniu z iskrą, aby je zapalić (nawet podczas spalania oleju napędowego).

Firma John Deere zbudowała kilka prototypów o różnych rozmiarach, ale SCORE 580 odniósł największy sukces. Była to konstrukcja w której dwa wirniki 5,8 l były połączone szeregowo i pracowały na tym samym wale, co dało również dużą moc na hamowni, która oscylowała w granicach 500 KM.

Amerykanie zadowoleni z postępów jakie dokonały się w dziedzinie silnika Wankla postanowili sprawdzić jego działanie na żywym organizmie. W tym celu wybrano wyprodukowany w Mannheim model 2950 MFWD. Ciągnik ten ma konstrukcję 2-wirnikową 1,3 l, która ma około 100 koni mechanicznych. Jak widać, jest on nieco mniejszy niż rzędowy 5,9 l, który normalnie napędzał ten model.

Jednakże głównym celem inżynierów John Deree było zastosowanie tych silników w czołgach i transporterach opancerzonych. Wprowadzenie prototypu ciągnika z takim silnikiem było niejako tylko pochodną dużego projektu, który miał znaleźć zastosowanie wojskowe.

Koniec końców z racji tego, iż silniki te nie rokowały jednak nadziei na komercyjne zastosowanie w 1991 roku firma John Deere sprzedała dział silników obrotowych i większość swoich aktywów firmie Rotary Power International, Inc. W ten sposób zakończył się ten etap przygody John Deere z silnikami Wankla.

Zachowano również kilka silników do celów pokazowych. Był również jeden w pełni sprawny silnik dwuwirnikowy, który nie uległ zniszczeniu. Został skonfigurowany do pracy na gazie ziemnym jako generator. Został sprzedany w 1999 roku i trafił do prywatnej kolekcji w Calgary. A obecnie na sprzedaż jest właśnie model ciągnika JD 2950 z silnikiem Wankla.