Jeżeli rolnik nie dotrzyma warunków ekoschematu z powodu “siły wyższej”, wciąż ma prawo do dofinansowania

W opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jeśli rolnikowi nie udało się wykonać praktyk w ramach Rolnictwa węglowego z powodu wystąpienia siły wyższej, ma on wciąż prawo do otrzymania dofinansowania.

Z uwagi na fakt, że 7 listopada br. upłynął termin na złożenie zdjęcia geotagowanego lub oświadczenia potwierdzającego wykonanie praktyk takich jak:

Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji;

Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowe;

realizowanych w ramach ekoschematu “Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” MRiRW komunikuje, że jeśli wykonanie tych zabiegów nie było możliwe z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby, to w opinii Ministerstwa zachodzą przesłanki uznania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, o których jest mowa w przepisach unijnych. W takiej sytuacji rolnik zachowuje prawo do otrzymania pomocy, ale każdy przypadek wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności powinien zostać zgłoszony do kierownika biura powiatowego ARiMR niezwłocznie po ich wystąpieniu.