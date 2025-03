Jeszcze więcej Amazone w Polsce – nowa, większa sieć dealerska

Maszyny firmy Amazone doskonale znamy w Polsce od kilkudziesięciu lat. Co roku ta niemiecka firma przedstawia na swoje nowości, które cieszą się sporym zainteresowaniem rolników. Widząc to zainteresowanie, Amazone postanowiło jeszcze bardziej zaakcentować swoją obecność w naszym kraju.

reklama

reklama

Rzecz się dzieje nie bez przyczyny, bo niezależnie od panującego kryzysu w sprzedaży maszyn rolniczych, produkty niemieckiego Amazone cieszą się dużym wzięciem w Polsce.

Dlatego więc, by dać zadość rosnącemu zainteresowaniu, nie tak dawno zmieniono całkowicie strukturę firmy. Obecnie to, powołana w 2021 roku firma Amazone Polska, zajęła się zaopatrzeniem w maszyny i części zamienne do nich.

reklama

reklama

Jednocześnie z powstaniem i rozwojem polskiego oddziału, zachodzą też inne zmiany. Od 1-go maja tego roku poważnie rozrasta się struktura handlowa w Polsce i przybywa nowych dealerów. W ten sposób Amazone Polska chce jeszcze bardziej wzmocnić swoją pozycję w naszym kraju.

reklama

Nowa sieć handlowa składać się będzie z następujących dealerów:

Agromix sp. z o.o. Rojęczyn

Tech-kom sp. z o.o. Żabikowo, Środa Wielkopolska

Amatech Jarosław Poznański, Czarlin

Agro-Eko sp. z o.o. Kietrz

Invest-Rol Piotr Maślanka, Czarnocin

Agro-Fala Jarosław Sikorski, Szydłowo

Agro Frankopol Tomasz Abramczuk, Repki

– Roltex sp. z o.o., Krasnystaw

O zmianach oficjalnie poinformowano w czasie konferencji prasowej, która odbyła się na tegorocznych targach Agrotech w Kielcach. Jak się dowiedzieliśmy, także od maja tego roku w nowej sieci handlowej u wszystkich dealerów pojawią się także maszyny komunalne firmy Amazone.

Informacją, jaka zapewne zainteresuje niektórych rolników, jest także to, że firma Schmotzer – producent zaawansowanych pielników, przechodzi z charakterystycznie niebieskiej, pod barwy firmy Amazone – czyli doskonale nam znany zielono-pomarańczowy.

reklama

reklama