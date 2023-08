Jest zgoda Komisji Europejskiej na wsparcie dla producentów trzody chlewnej 

Komisja Europejska wyraziła zgodę na realizację wsparcia dla producentów trzody chlewnej. O pomoc mogą ubiegać się producenci, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi wojną na Ukrainie.

Wsparcie przeznaczone jest dla producenta rolnego, którego działalność ma status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a on sam posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Oprócz tego niezbędnym do spełnienia warunkiem jest prowadzenie w dniu 15 marca 2023 r. gospodarstwa, w którym były utrzymywane świnie, i zgłoszenie do prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bazy IRZ zwierząt tego gatunku urodzonych między 15 marca a 15 sierpnia 2023 r.

Stawka wsparcia wynosi 100 zł do każdego urodzonego w wyznaczonym przedziale czasowym prosięcia, które zostało do 31 sierpnia 2023 r. oznakowane i zgłoszone do komputerowej bazy danych. W ramach tego programu pomocy jeden producent rolny będzie mógł otrzymać maksymalnie 500 tys. zł.

Nabór potrwa do 15 września 2023 r. Pod uwagę brana będzie data wpływu dokumentów do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

Więcej informacji oraz wzór wniosku – otwórz

Źródło: ARiMR