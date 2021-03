Jest porozumienie pomiędzy Unią Europejską a USA w sprawie kwot rolnych

Unia Europejska i Stany Zjednoczone 8 marca zakończyły negocjacje w celu dostosowania kontyngentów taryfowych (kwot rolnych), do których UE zobowiązała się w ramach Światowej Organizacji Handlu po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE.

Jest to kulminacja dwóch lat negocjacji w ramach WTO w celu podzielenia tego kontyngentu, przy czym część kwoty pozostanie z UE 27, a część trafi do Wielkiej Brytanii, w oparciu o ostatnie przepływy handlowe.

Umowa dotyczy handlu produktami rolno-spożywczymi takimi jak miedzy innymi wołowina, drób, ryż, produkty mleczne, owoce i warzywa oraz wina.

– Jestem zachwycony, że osiągnęliśmy porozumienie z naszym najważniejszym partnerem handlowym, USA. Umowa ta – zawarta w ramach WTO – zachowuje oryginalne ilości, ale je udostępnia między UE a Wielką Brytanią. Daje pewność i stabilność handlowi rolnemu i naszym rynkom. Szczególnie cieszy mnie, że to porozumienie podkreśla znaczenie naszych stosunków handlowych i gospodarczych. Jest to dobry sygnał naszego zaangażowania we współpracę zarówno dwustronną, jak iw ramach WTO – mówi Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Po przyjęciu przez Komisję przepisów UE-USA porozumienie zostanie przesłane Radzie i Parlamentowi Europejskiemu do ratyfikacji, tak aby mogło jak najszybciej wejść w życie.

UE prowadzi podobne negocjacje w sprawie podziału kontyngentów taryfowych z dwudziestoma jeden innymi partnerami mającymi prawa dostępu do tych kontyngentów i zakończyła już negocjacje z Argentyną, Australią, Norwegią, Pakistanem, Tajlandią i Indonezją.