Jest akceptacja Komisji Europejskiej. Będzie wsparcie dla hodowców trzody chlewnej

Komisja Europejska zaakceptowała przedstawiony przez nasz rząd plan pomocy dla producentów trzody chlewnej. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i będzie go można składać w formie elektronicznej oraz osobiście w biurach powiatowych ARiMR. Wnioski będzie można już składać od 15 lutego do końca kwietnia br.

– To dobra wiadomość dla polskich rolników. Wsłuchując się w głosy rolników wprowadziliśmy zmianę w rozporządzeniu i wnioski będzie można już składać od 15 lutego do końca kwietnia br. – mówi wicepremier , minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Beneficjenci pomocy to rolnicy utrzymujący lochy i produkujący prosięta: urodzone w gospodarstwie rolnym od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r., których oznakowanie zostało lub zostanie zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r. Pomoc będzie przysługiwać do stada zarejestrowanego na dzień 15 listopada 2021 r.

Jak podaje resort rolnictwa pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego składany do biura powiatowego ARiMR do 30 kwietnia 2022 r. Pomoc będzie wypłacana do 30 czerwca 2022 r.

Wniosek będzie prosty i będzie zawierał podstawowe informacje o producencie rolnym i jego gospodarstwie takie jak:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta świń ubiegającego się o pomoc;

2) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta świń ubiegającego się o pomoc, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

3) oświadczenie producenta świń ubiegającego się o pomoc: