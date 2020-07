„Jeśli przyczepa, to Pronar” – do wygrania przyczepa o wartości 50 tys. zł

Organizowany przez markę Pronar konkurs rozpoczął się 7 lipca, a ostatnie zgłoszenia przyjmowane będą do 21 listopada. Nagrodą główną, która zostanie wręczona podczas grudniowej gali w Narwi jest przyczepa PT606 z dodatkowym wyposażeniem: nadstawami, rolowaną plandeką ze stelażem – z odkładaną rurą centralną i bocznymi podpierającymi, balkonem do obsługi plandeki oraz rynną do szybra zsypowego.

Wartość rynkowa nagrody przekracza 50.00 zł. Listę nagród uzupełniają rowery górskie, tablety, myjki ciśnieniowe, wkrętarki oraz loty szybowcem nad Narwią. Konkurs ma otwartą formułę, poniżej zasady ujęte w formie pytań i odpowiedzi:

Kto może wziąć udział w konkursie? Każda osoba (np. rolnik) lub firma – warunek to zakup maszyn Pronar na kwotę od 10 000 zł (netto) w złożonym zamówieniu.

Co musi zrobić uczestnik? Wypełnić formularz, w którym poza danymi i ankietą znajduje się miejsce na wymyślone przez uczestników hasło promocyjne marki Pronar. Najlepsze oceni i nagrodzi Kapituła Konkursu.

Jak otrzymać formularz? Diler lub Fabryczny Punkt Sprzedaży Pronar musi dostarczyć kopertę z maszynami przy odbiorze maszyn.

Czy trzeba wysyłać zgłoszenie? Dealerzy oraz Fabryczne Punkty Sprzedaży odbiorą wypełnione formularze od uczestników i przekażą do siedziby Pronar Sp. z o.o.

Kiedy laureaci dowiedzą się o wygranej? Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi z początkiem grudnia br. Wówczas Kapituła Konkursu wyłoni najlepsze hasła, po czym Pronar Sp. z o.o. skontaktuje się bezpośrednio z laureatami.

Kiedy zostaną wręczone nagrody? Pod koniec grudnia br. odbędzie się uroczysta gala w siedzibie Pronar Sp. z o.o. w Narwi, podczas której dojdzie do przekazania nagród.