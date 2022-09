Jesienne zwalczanie miotły zbożowej. Jakie herbicydy zastosować?

Jedna rozkrzewiona roślina miotły zbożowej może wydać kilka tysięcy nasion, które przenoszone są z wiatrem lub przez maszyny rolnicze, a także zanieczyszczony (niekwalifikowany) materiał siewny. Ostatni przypadek jest szczególnie groźny, gdyż coraz częściej spotyka się biotypy miotły odporne na stosowane dotychczas herbicydy. Jakie mamy możliwości zwalczania miotły zbożowej?

Walka chemiczna z miotłą zbożową jest najbardziej skuteczna w młodych fazach siewek chwastów, a więc podczas ich jesiennego kiełkowania lub krótko po wschodach. Jednak często występujące w tym okresie susze, wstrzymują kiełkowanie oraz obniżają skuteczność zabiegu. Wówczas walka chemiczna przenosi się na okres późniejszy lub wiosenny, co zwykle podraża koszty i nie zawsze daje zadawalające wyniki.

Herbicydy zwalczające

Z oferowanych herbicydów wiele zwalcza zarówno miotłę zbożową, jak też inne chwasty jednoliścienne: owies głuchy, stokłosy, życice oraz niektóre dwuliścienne, np.: przytulię czepną, fiołki, gwiazdnicę pospolitą, chabra bławatka, rumian, marunę, jasnoty, przetaczniki, tasznik, tobołki polne, maki, samosiewy rzepaku. Dlatego w okresie jesiennej wegetacji zbóż, do zwalczania miotły i innych chwastów, należy dobierać odpowiednie herbicydy, mające zwykle 2-3, a nawet (w pakiecie dwa herbicydy) 4 substancje czynne.

Oferowane herbicydy zawierają zwykle następujące substancje czynne (s.cz.): arylex active, beflubutamid, chlorosulfuron, chlorotoluron, diufenikan, florasulam flufenacet, fluorochloridan, metrybuzyna, pendimetalina, penoksulam, pikolinafen, pinoksaden, prosulfokarb. Spośród herbicydów zawierających te s.cz., zwalczające jesienią chwasty jednoliścienne (w tym miotłę) i niektóre dwuliścienne, w ozimych formach zbóż, w tym pszenicy, można polecić np.:Bacara Trio 516 SC, Bizon, Boxer 800 EC, Expert Met 56 Wg, Herold 600 SC, Trinity 590 SC, Quelex Complex Pak, ale też wiele innych.

Do zwalczania miotły odpornej na niektóre herbicydy wykorzystuje się odpowiednio dobrany zestaw następujących s.cz.: arylex active, diflufenikan, chloroturon, florasulam, flufenacet, metrybuzyna, pendimetalina, prosulfokarb. Zawierają je m.in. herbicydy: Bacara Trio 516 SC i Quelex Complex Pak.

Przed zabiegiem odchwaszczania, należy dokładnie zapoznać się z zaleceniami, podanymi na etykiecie preparatu, dotyczącymi dawki i terminu stosowania, fazy rozwojowej zbóż i chwastów, jak też warunków pogodowych, by skutecznie zwalczyć chwasty, nie uszkadzając rośliny uprawnej.

Zasady integrowanej ochrony roślin nakładają na rolnika obowiązek właściwego doboru i przemiennego stosowania ś.o.r. w celu przeciwdziałania powstawaniu odporności organizmów szkodliwych (w tym chwastów). Reasumując – należy dobierać herbicydy zwierające dwie lub więcej s.cz., jak również mieszać środki o różnych mechanizmach działania. Poza tym stosować herbicydy w okresie największej wrażliwości chwastów, z reguły w fazie ich kiełkowania i młodych siewek, by w maksymalny sposób wykorzystać chwastobójcze działanie stosowanych preparatów.

Miotła – uciążliwy chwast

Spośród chwastów jednoliściennych, miotła zbożowa najbardziej zachwaszcza zboża ozime, choć pojawia się również w rzepaku oraz sporadycznie w zasiewach zbóż jarych. Za próg szkodliwości przyjmuje się 10-20 roślin/m2, choć zdarza się ponad 100, a nawet 200 roślin/m2. Jest gatunkiem jednorocznym zimującym, jej nasiona kiełkują zarówno jesienią, jak i wiosną. Występuje w większym nasileniu w latach mokrych oraz na glebach kwaśnych, choć pH gleby nie ma aż tak dużego znaczenia, bowiem może silnie zachwaścić także ozimą pszenicę i jęczmień na glebach alkalicznych, np. rędzinach.

Wschody jesienne miotły zbożowej są z reguły liczniejsze i groźniejsze, zwłaszcza przy sprzyjającym przebiegu pogody (wilgotny październik), gdyż intensywnie się wówczas krzewi i w większym stopniu konkuruje z rośliną uprawną o światło, wodę i składniki pokarmowe. Zachwaszczone zboża są także bardziej narażone na rozwój chorób grzybowych, gdyż przy większym zagęszczeniu roślin, patogeny chorób mają lepsze warunki do rozwoju. Dlatego miotłę zbożową należy zwalczać jesienią. Wiosenny zabieg z uwagi na konieczność prowadzenia innych prac w gospodarstwie, bądź duże uwilgotnienie gleby, utrudniające odpowiednio wczesny wjazd w pole, jest mniej skuteczny.

Jedna rozkrzewiona roślina miotły zbożowej może wydać kilka tysięcy nasion, które przenoszone są z wiatrem lub przez maszyny rolnicze, a także zanieczyszczony (niekwalifikowany) materiał siewny. Ostatni przypadek jest szczególnie groźny, gdyż coraz częściej spotyka się biotypy miotły odporne na stosowane dotychczas herbicydy (również o mechanizmie działania ALS, np. sulfonylomoczniki), wcześniej zwalczające ten gatunek. By temu zapobiec oraz zwiększyć ich skuteczność, należy przemiennie stosować preparaty chwastobójcze z różnych grup chemicznych o innym mechanizmie działania. Jeśli rolnik podejrzewa, iż mogła pojawić się odporność miotły lub innych chwastów na stosowane dotychczas herbicydy, niektóre firmy (np. Syngenta) proponują by przesłać do nich próbkę zebranych nasion chwastów. Po profesjonalnych badaniach w swoich laboratoriach, rekomendują skuteczny program zwalczania, tego typu odpornych chwastów.