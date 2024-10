Jesienne dokarmianie dolistne zbóż ozimych ma sens. Sprawdź, jaki nawóz stosować, w jakim terminie

Zabieg dolistnego dokarmianie zbóż jesienią jest rzadko praktykowany w porównaniu z dokarmianiem wiosennym, a warto to zmienić. Wyniki badań wskazują na dobre rezultaty po wniesieniu niektórych składników w okresie jesiennym.

Objawia się to lepszym przezimowaniem roślin i ich wigorem w okresie wiosennym. Dotyczy to nie tylko słabszych zasiewów, z widocznym niedoborem składników, ale też dobrze wyglądających z pozoru roślin, bez widocznych objawów niedożywienia.

Są to z reguły zasiewy dobrze zaopatrzone w N, który maskuje niedobory innych składników. Dodatkowe wniesienie niektórych z nich zwiększa zawartość cukrów w komórkach roślinnych, w wyniku czego wzrasta stężenie soku komórkowego i mrozoodporność roślin.

Stosuj dolistnie fosfor, magnez i siarkę

W wyniku dokarmiania dolistnego w znacznie większym stopniu można zaspokoić potrzeby pokarmowe roślin w mikroelementy, gdyż są one pobierane w niewielkich dawkach.

Niemniej w określonych sytuacjach dobre wyniki daje także dolistne dokarmianie makroelementami. Dla przykładu widoczne objawy niedoboru NPK można złagodzić po dolistnej aplikacji mocznika oraz nawozów zawierających ponad 50 proc. P 2 O 5 i 35 proc. K 2 O.

Z kolei Mg i S dostarczane są zwykle w postaci jedno- lub 7-wodnego siarczanu magnezu. Siarka wniesiona dolistnie chroni także rośliny przed patogenami chorób grzybowych oraz korzystnie oddziałuje na gospodarkę azotową roślin.

Podaj mikroelementy

Z mikroelementów najważniejsza dla zbóż jest miedź oraz mangan i cynk. Podstawowe zboża wykazują szczególnie duże potrzeby na miedź (Cu), mangan (Mn) i cynk (Zn), zaś niewielkie na bor (B) i molibden (Mo). Jednak B, Cu i Mo to najbardziej deficytowe mikroelementy w glebach Polski.

Dlatego w określonych sytuacjach, np. na lżejszych i kwaśnych glebach, wskazany jest dodatek B i Mo. Z kolei Mn i Mo są także zalecane przy dobrym zaopatrzeniu roślin w N, bowiem odpowiadają za prawidłowy przerób pobranych azotanów.

Jednak za najważniejszy mikroelement dla zbóż uważana jest miedź, która spełnia ważną rolę w funkcjonowaniu enzymów regulujących oddychanie roślin oraz tworzenie związków żelaza, koniecznych do syntezy chlorofilu.

Wpływa też na rozwój tkanki mechanicznej, przy jej niedoborze rośliny wykazują większą podatność na wyleganie oraz choroby grzybowe. Z kolei niedobór Zn, występuje zazwyczaj na glebach alkalicznych, a przy tym z wysoką zasobnością w P, który blokuje jego pobieranie.

Spośród mikroelementów zboża pobierają najwięcej Mn i Fe, choć w praktyce niedobór Fe notowany jest sporadycznie.

Mn częściej występujący w niedoborze, bierze udział w procesie fotosyntezy i oddychania oraz przemianie związków azotowych. Wywiera też korzystny wpływ na tworzenie cukrów, co uodparnia rośliny na przymrozki.

Termin dokarmiania i dawka

Reasumując, dolistne dokarmianie zbóż jesienią uzasadnione jest, gdy rośliny wytworzą co najmniej 3 liście (zwykle w październiku – do połowy listopada). Wskazane są wówczas nawozy z podwyższoną zawartością P lub PK, z dodatkiem siarczanu magnezu oraz Cu (do 50 g) i Zn (do 80 g).

Często także (w zależności od pH gleby) Mn (do 150 g), Mo (do 10 g) i B (do 50 g/ha). Przy widocznych objawach niedoboru N można też dodać mocznik, w stężeniu do 20 proc.