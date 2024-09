Jedna marka maszyn to wyższy komfort użytkowania- doświadczenia rolników spod Lęborka z maszynami John Deere

– Maszyny jednej marki stosowane w całym gospodarstwie to gwarancja komfortu pracy, trwałości i niezawodności. Wygoda i prostota są kluczowe przy pracy w wymagającym terenie, a właśnie na takim pracujemy. Niezwykle ważna jest bliskość autoryzowanego punktu Dealerskiego firmy Agro Sieć Maszyny i znajomość maszyn od A do Z – mówi Jakub Baranowski, który wspólnie z ojcem prowadzi gospodarstwo w okolicach Lęborka, gdzie operują maszynami John Deere od 22 lat.

Zakup maszyn wyłącznie jednej marki może sprawiać wrażenie ograniczenia. Wojciech i Jakub Baranowscy – ojciec i syn, którzy prowadzą rodzinne gospodarstwo – zdecydowali się właśnie na taki krok. Jak sami twierdzą, przynosi im to wyłącznie korzyści i dobrze rokuje na przyszłość:

– Wykorzystujemy kombajny serii X9, ciągniki od serii 6 do serii 9. Ciągniki wykonują prace od lekkich do ciężkich. Są mało awaryjne i bardzo komfortowe co jest ważne na tak wymagającym i trudnym terenie. Współpraca z jedną marką w ramach całego gospodarstwa to duży plus – mamy blisko zlokalizowany serwis i kontaktujemy się z jedną osobą, a maszyny znamy od podszewki. Trwałość i niezawodność przemawiają za kolejnymi zakupami maszyn ze stajni John Deere – zdradza syn Jakub Baranowski.

Korzystanie z maszyn John Deere to już rodzinna tradycja dla Baranowskich, na podstawie której rozwijali swoje gospodarstwo i rozpoczęli przygodę z rolnictwem precyzyjnym. W 1996 roku gospodarstwo założył Wojciech Baranowski, a w 2002 roku dokonali zakupu pierwszych maszyn John Deere. Były to modele 7810 oraz kombajn zbożowy 9660 WTS. Jak dodaje Jakub, on sam uczył się fachu od ojca, a aktywności w gospodarstwie zaczynał od transportu, następnie pomocy w uprawie i obsłudze kombajnów.

W oparciu o dane i wydajność technologii budują gospodarstwo. Przekonali się, że pomimo braku wykwalifikowanych operatorów wciąż można rozwijać działalność – to właśnie wtedy na początku nowego millenium zdecydowali się na inwestycję w kombajny oraz maszyny John Deere, pozwalające na efektywny rozwój i wzrost na przestrzeni dekad nawet bez znaczącej liczby operatorów.

Kombajny serii X to podstawa w gospodarstwie zlokalizowanym w okolicach Lęborka, gdzie stosowana jest głównie uprawa bezorkowa, a słoma musi być drobno pocięta i równo rozrzucona.

– Po zakupie pierwszego kombajnu X9 u dealera Agro Sieć Maszyny podjęliśmy decyzje, że zakończymy pracę z kombajnami serii S – dwa kombajny X9 zapewnią nam ten sam poziom efektywności wykonywanej pracy. Bez problemu zastępują kombajny serii S i ograniczają ich liczbę o połowę. To większa wydajność, mniej operatorów pracujących na co dzień – po prostu lepsza logistyka. W podjęciu tej decyzji pomogła nam współpraca z lokalnym dealerem, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni – mówi Jakub Baranowski.

Lębork znajduje się niedaleko Morza Bałtyckiego. Ta miejscowość jest zlokalizowana na pofałdowanym, trudnym w uprawie terenie Pojezierza Kaszubskiego, z mieszanymi rodzajami gleb i dużymi przewyższeniami. Efektywność rolnictwa precyzyjnego jest tu szczególnie ważna w osiąganiu wyników równie dobrych, jak przy pracy na mniej wymagającym terenie. Obecnie Baranowscy produkują rocznie do 20 tys. ton ziemniaka, a w trwającym okresie żniw zarówno syn, jak i ojciec, który aktualnie zajmuje się administracją, operują kombajnami. Takie podejście i chęć rozwoju sprawiły, że stali się pionierami w terenie w kontekście wykorzystania dużych i wydajnych maszyn oraz nowinek technologicznych.

– Rolnictwo precyzyjne z wykorzystaniem kombajnów X9 i technologii JDLink to dla nas podstawa do dalszego rozwoju na różnych płaszczyznach działalności oraz najszybsza droga do dalszego podnoszenia rentowności gospodarstwa. Robimy próbki glebowe i wykorzystujemy mapy zmiennego nawożenia. To właśnie kombajny John Deere dają nam możliwość mapowania pola i dają punkt wyjścia do maksymalizacji produkcji na bazie rzeczywistych danych z pola. Kolejnym znamienitym przykładem optymalizacji produkcji ziemniaków jest ciągnik 8RX, który pomaga nam w doskonały i zaplanowany sposób wykonać redliny pod ziemniaki, pomimo wyzwań jakie przynosi nam praca na tutejszych skłonach. Mamy pełną świadomość, że za sukcesem naszego gospodarstwa stoją racjonalne i trafione decyzje, które podejmowane są w gospodarstwie w oparciu o dane dostarczane z Centrum Operacyjnego John Deere – wyjaśnia Baranowski.

Kombajny X9 oraz zastosowana w nich technologia cięcia gwarantują, że słoma będzie drobno posą wcięta i równo rozrzucona, dodatkowo jednym kombajnem serii można wykonać taką samą ilość pracy, jak dwoma kombajnami serii S. To świetny przykład, że można pracować dwoma jednostkami, nie tracąc przy tym na wydajności dziennej.

– Bardzo dużą zaletą kombajnu John Deere X9 1100 jest doskonałe dostosowanie się zespołu żniwnego do terenu. Pomimo dużego pofałdowania terenu, zdecydowaliśmy się na zakup zespołu żniwnego o szerokości roboczej 13,7 m. Heder ten równomiernie podaje masę do kombajnu a przetłoczenia na taśmach gwarantują minimalne straty ziarna zarówno jeśli chodzi o rzepak jak i pszenice. Zespół żniwny HDX doskonale dopasowuje się do naszych górzystych terenów i pozwala na bardzo niskie cięcie – wyjaśnia Baranowski.

Logistyka w gospodarstwie opiera się nie tylko na ciągnikach marki John Deere, ale również z wykorzystaniem floty imponujących ciężarówek, których na dziś gospodarstwo wykorzystuje aż 10 sztuk. Ciągniki wykonują prace od lekkich do ciężkich. Długoletnie wykorzystanie maszyn John Deere utwierdziło gospodarzy, że są to maszyny mało awaryjne, co ma niebagatelne znaczenie przy tak intensywnej produkcji. O ich utrzymanie w pełnej gotowości dba sprawdzony Dealer, który zapewnia łatwo dostępny serwis i kontakt z jedną, konkretną osobą, co przekłada się na efektywność pracy w razie wystąpienia problemów. Wszystkie maszyny w gospodarstwie Baranowskich są wyposażone m.in. w technologię JDLink: system telematyczny, który pozwala wizualizować i porównywać i wymieniać dane pomiędzy maszyny w obrębie całej floty John Deere lub w ramach kilku organizacji w Operations Cente.

źródło: John Deere