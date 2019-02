Jeden regulator do skracania zbóż i rzepaku

Skuteczna regulacja wzrostu zbóż i rzepaku zależy od wyboru preparatu i terminu jego zastosowania.

MEPIK 300 SL zawierający chlorek mepikwatu, to regulator wzrostu, który można zastosować zarówno w rzepaku, jak i w pszenicy oraz pszenżycie ozimym.

Jeśli twój rzepak potrzebuje wiosną mocnego działania regulatorem wzrostu, zastosuj

MEPIK 300 SL w kombinacji z fungicydem BUKAT 500 SC lub AMBROSSIO 500 SC. W celu skutecznej ochrony przed suchą zgnilizną kapustnych połącz go z fungicydem

DAFNE 250 EC lub PORTER 250 EC. Optymalny termin to moment, w którym główny pęd rzepaku ma wysokość ok. 10 cm.

W pszenicy i pszenżycie ozimym właściwy termin dla zastosowania regulatora wzrostu

MEPIK 300 SL to faza pierwszego kolanka (pierwsze kolanko 1 cm ponad węzłem krzewienia). Drugi zabieg wykonaj w fazie liścia flagowego preparatem

KOREKT 510 SL lub KOBRA 510 SL.

Szczegółowe informacje dotyczące regulatorów wzrostu INNVIGO na stronie: www.innvigo.com

Źródło: Innvigo